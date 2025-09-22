Agil coach till vår kund i Stockholm/Östersund
Uppdragbeskrivning
Vi söker nu en Agil coach till en större offentlig verksamhet som befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med många pågående initiativ. Under de kommande åren väntar fler och större uppdrag kopplade till vidareutveckling av digitala tjänster.
Vi ser därför ett behov av att förfina och implementera en mer effektiv och ändamålsenlig produktstyrningsmodell, samt stärka organisationens förmåga att hantera fler utvecklingsinitiativ framåt. Ett förbättrat ramverk för produktstyrning har tagits fram, men nu behövs stöd i att implementera det inom organisationen och skapa bredare förståelse för processen.
Det kommer ligga stort fokus på att tydliggöra roller, processer och forum som behöver etableras. För detta arbete söker vi en coach som kan stötta chefer, medarbetare och verksamheten i förändringsresan.
Vi söker en Agil coach med ett pragmatiskt tillvägagångssätt, snarare än en strikt metodtrogen.
Uppdragets omfattning: 50%
Skallkrav
Flerårig erfarenhet av arbete som agil coach i agila utvecklingsteam
God förståelse för vanligt förekommande roller inom agil mjukvaruutveckling, både på IT- och verksamhetssidan
Erfarenhet av product management och kravhantering
Gedigen erfarenhet av agil coaching inom områdena product management och krav
God erfarenhet av Scrum och Kanban
Börkrav
Erfarenhet av förändringsledning
Egen erfarenhet av att leda människor i förändringsarbete, exempelvis som chef, teamledare eller scrummaster
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
