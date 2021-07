Agil coach med ledaregenskaper, Luleå/Stockholm - Pensionsmyndigheten - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten / Datajobb / Stockholm2021-07-06Vill du arbeta med de senaste tekniska innovationerna och samtidigt göra en insats för samhället? Vill du arbeta med trevliga och kompetenta kollegor på en ambitiös och framåtsträvande arbetsplats? Vill du varva coachning med mentorskap, rådgivning och utbildning? I så fall kan rollen som agil coach hos oss på Pensionsmyndigheten vara rätt nästa steg för dig!I vår ambition att leverera ännu större nytta till medborgare och handläggare pågår nu ett förändringsarbete inom hela Pensionsmyndigheten. Agila arbets- och förhållningssätt är ett naturligt val i förändringsarbetet och här kan du som agil coach bidra med din erfarenhet och kompetens. Vi söker dig som vill bli en del av vår förändringsresa.IT -avdelningen på Pensionsmyndigheten har cirka 350 medarbetare fördelade på fyra enheter som samarbetar gränsöverskridande med myndighetens övriga avdelningar och stabsfunktioner. Varje dag utvecklar och arbetar vi med innovativa tekniska lösningar för våra miljontals kunder runt om i landet. Här får du arbeta med de senaste tekniska innovationerna och samtidigt göra en insats för samhället.Vår tekniska plattform ligger i framkant och att vi älskar att prova nya innovationer – visionen är satt: Bästa IT för Sverige!Som agil coach på Pensionsmyndigheten ser vi gärna att du har ett genuint intresse för agila arbetssätt och erfarenhet av att ha gjort en agil transformation, dvs. ett agilt införande på organisationsnivå. I vår ambition att skala upp vårt agila arbetssätt inom organisationen hämtar vi inspiration från SAFe men gör självklart anpassningar till våra förutsättningar. För närvarande har Pensionsmyndigheten fyra agila releasetåg igång, ett som startades upp i början av 2020 och övriga har startats upp de senaste månaderna. Ytterligare ett agilt releasetåg kommer att startas under hösten.Vidare är du ett stöd för såväl vår ledning som våra team och deras omgivande organisation. Våra team är tvärfunktionella med kompetenser från flera olika avdelningar inom myndigheten. Som agil coach varvar du regelrätt coachning med mentorskap, rådgivning och utbildning, allt efter situation och behov hos de du vägleder. Du kommer att få hålla workshops för såväl team som andra grupperingar i organisationen.Organisatoriskt tillhör du gruppen IT- Metod och process och arbetar tillsammans med myndighetens övriga agila coacher.2021-07-06För att lyckas i rollen ser vi att du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta med olika systemutvecklingsmetoder, både agila och traditionella. Du har också erfarenhet av det agila skalningsramverket SAFe samt av agilt införande på organisationsnivå. Som agil coach bidrar du med ditt kunnande och din erfarenhet till organisationens utveckling, framför allt genom att visa, berätta och uppmuntra till experiment inom agila området. Vidare har du god vana att driva internt förbättringsarbete och av att facilitera workshops. All dokumentation sker på svenska varför det är viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift.Det är meriterande om du har arbetat som systemutvecklare med agila metoder under några år och vi ser gärna att du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande. Det är ett plus om du har kompetens inom kravarbete och/eller produktägarskap.För att passa i rollen bör du vara stabil i din agila övertygelse och ha förmåga att inspirera och förmedla fördelarna med en agil värdegrund och arbetssätt. Du har också god kommunikativ förmåga och är pragmatiskt lagd. Det är viktigt att du kan visualisera och förklara på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Du behöver vara beredd att prova dig fram och ha förmåga att känna av situation och anpassa ditt stöd därefter. Det är viktigt att du är strukturerad och målinriktad och uppskattar samarbete med många olika personlighetstyper.På Pensionsmyndigheten har vi stort fokus på vår kultur och hur vi tillsammans påverkar vår arbetsplats. Du bör därför ha ett intresse och vilja att vara med på denna kulturresa. Vår kultur kan sammanfattas med tre ord: effektiva, kunniga och hjälpsamma.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning.Tjänsten är en tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning om 6 månader. Placeringsort är Stockholm eller Luleå. I Stockholm finns vårt kontor nära Hornstulls tunnelbana på Södermalm och i Luleå i närheten av Coop Arena.I urvalet använder vi oss av både intervjuer och arbetsprov. Arbetspsykologiska tester kan också komma att vara aktuellt i urvalsprocessen.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.För mer information:Om du har frågor rörande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:Maria Jönsson, gruppchef, tel. 010-454 24 60 eller e-post, maria.jonsson@pensionsmyndigheten.se Fackliga representanter:Liv Berntsson, Saco, tel. 010-454 34 19Helena Blomkvist, ST, tel. 010-454 28 53Under perioden juli och inledningen av augusti har vi tyvärr begränsade möjligheter att svara på frågor, men skicka gärna in din ansökan till oss ändå. Har du frågor som vi inte hunnit besvara, så återkommer vi gärna i augusti. Intervjuer sker löpande, men påbörjas tidigast i mitten av augusti.Vi har i denna rekrytering tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas. Därför undanber vi oss alla samtal från säljare.Nyfiken att läsa mer om IT på Pensionsmyndigheten?Kika då in på vår sida, https://www.pensionsmyndigheten.se/itjobb. Varaktighet, arbetstidHeltid 100% Tillsvidare -Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Pensionsmyndigheten5849117