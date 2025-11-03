Agaton Omsorg söker Boendestödjare till Alingsås!
2025-11-03
Agaton Omsorg AB
Nu finns chansen att bli en del av vårt fina team på Villa Tilda i Alingsås!
Om Oss
Agaton Omsorg bedriver alldeles nybyggt och modernt psykiatriboende i Alingsås enligt SoL (Socialtjänstlagen).
Agaton Omsorg är det lilla genuina omsorgsföretaget som med gemenskap och glädje förändrar vardagen tillsammans. Entreprenörsdrivna med lång erfarenhet och hög kunskap kring att bygga upp och driva högklassig vård- och omsorgsverksamhet.
Vi erbjuder moderna boendelösningar i framkant för vuxna inom ramen för SoL och LSS. Agaton är det enkla och pålitliga alternativet som med engagemang, omtanke och glädje ger trygghet och stöd på vägen mot ett självständigare liv.
Vår vision är att tillsammans göra just denna dag bättre än gårdagen.
Vill du bidra i det hängivna Teamet på Villa Tilda och ingå i ett snabbfotat, nytänkande och växande företag? Sök då till oss på Agaton Omsorg och Villa Tildas psykiatriboende. En helt unik och spännande möjlighet att få vara en del av ett fantastiskt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Du har stor möjlighet att påverka verksamheten tillsammans med teamledare och verksamhetschef på Villa Tilda.
Om Villa Tilda
Vi på Agaton Omsorg är stolta över att kunna erbjuda toppmodernt och nybyggt boende för behövande i Villa Tildas Psykiatriboende. Villa Tilda ligger lugnt beläget i Alingsås med närhet till centrum och samhällsservice.
Boendet innehar 16 platser där varje boende har sin egen lägenhet med fullvärdigt kök och badrum. Därtill finns gemensamhetsutrymmen såsom kök/matplats och gemensamhetsytor.
I boendet utformas stöd för dem som bor i syfte att kunna leva så självständigt möjligt med ett varierat innehåll vad gäller sysselsättning, aktiviteter och gemenskap. Till varje boende utses en kontaktperson vilken ansvarar för planering, genomförande och uppföljning kring den boende.
Om Rollen
Som Boendestödjare är du en viktig del i de människors liv vilka är boendes på Villa Tilda och en garant för att våra arbetssätt och bemötande gentemot våra kunder följer Agaton Omsorgs pedagogiska grundsyn. Vårt mål är att tillsammans göra denna dag bättre än gårdagen för de personer som vi får förmånen att ta hand om.
Vi söker dig som har vård och omsorgsutbildning eller likvärdigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete inom exempelvis socialpsykiatri, psykiatrisk slutenvård, vård och omsorg eller liknande. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik är meriterande.
Vi söker:
Vi söker nu en Boendestödjare, deltid.
Arbetstid dag, kväll, natt och helg.
Provanställning 6 månader.
Tillträde sker enligt överenskommelse snarast möjligt.
Vi söker dig som har relevant utbildning inom psykiatri/vård och omsorg (ex. undersköterska med eller utan inriktning psykiatri, skötare, behandlingspedagog, socialpedagog, stödpedagog) och erfarenhet från psykiatri- och/eller omsorgsverksamhet enligt SoL/LSS.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet och kan lämna goda referenser.
Meriterande är om du har kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik och/eller ESL (Ett självständigt liv).
B-Körkort är meriterande.
Är du:
prestigelös och ansvarstagande i din yrkesroll?
driven, engagerad och hängiven uppgiften att stödja andra människor i deras utveckling?
initiativrik och har en god förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt?
har förmåga att få förtroende hos andra och är lösningsfokuserad?
Då är du rätt person för oss!
Läs mer om oss och vår verksamhet på www.agatonomsorg.se
Vad händer nu?
Ansök gärna så snart som möjligt då vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Intervju kommer att ske både genom fysiskt möte och/eller Teams.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Kontaktuppgifter vid frågor:
Jennie Andersson, Verksamhetschef, jennie@agatonomsorg.se
, 079-143 22 98
Agaton Omsorg har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
• Ersättning
Tillsvidareanställning (inkl. eventuell provanställning) Deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Agaton Omsorg AB
(org.nr 559416-7834), https://agatonomsorg.se/villa-tilda/ Jobbnummer
9585691