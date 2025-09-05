Affärsutvecklare till SveLinks AB framtidens taxibolag
2025-09-05
SveLinks AB är ett växande taxibolag som satsar på kvalitet, service och innovativa transportlösningar. Vårt mål är att bli det självklara valet för både privat- och företagskunder genom att kombinera modern teknik med hög kundnöjdhet.Dina arbetsuppgifter
Som affärsutvecklare hos SveLinks AB får du en central roll i att:
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter inom taxibranschen
Bygga och fördjupa samarbeten med företag, kommuner och organisationer
Analysera marknadstrender och kundbehov för att hitta nya intäktsmöjligheter
Utveckla strategier för digitalisering, hållbarhet och serviceförbättringar
Bidra till att stärka SveLinks AB:s varumärke och marknadspositionKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är självgående, analytisk och resultatorienterad
Har intresse för mobilitet, transporter och framtidens taxilösningar
Är duktig på att skapa nätverk och bygga långsiktiga relationer
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
[Meriterande: erfarenhet från transport- eller taxibranschen]
Vi erbjuder
En chans att vara med på en spännande resa i ett växande taxibolag
Möjlighet att påverka bolagets framtida riktning och tillväxt
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stora utvecklingsmöjligheter
Frihet under ansvar och utrymme för egna idéerSå ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig?
Skicka din ansökan och CV till svelinks.ab@gmail.com
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
