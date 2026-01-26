Affärsutvecklare till bolag inom säkerhetssektorn
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan teknik, affärer och samhällssäkerhet? Vi söker en affärsdriven och tekniskt nyfiken person som vill utveckla långsiktiga relationer med några av Sveriges viktigaste myndigheter. I rollen får du kombinera försäljning, affärsutveckling och projektledning i en framtidsnära och samhällsviktig verksamhet. Välkommen in med din ansökan!
Om rollen
Rollen omfattar affärsutveckling, försäljning och projektledning inom vår kunds produktportfölj med huvudsakligt fokus på elchockvapen, kroppskameror och IT-lösningar. Arbetet sker i nära samverkan med kunder, leverantörer och interna funktioner och omfattar hela affärsprocessen från behovsanalys till leverans och uppföljning. Du ansvarar för att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter genom marknadsanalys och kunddialog samt säkerställa långsiktiga kundrelationer, främst gentemot offentliga aktörer såsom Försvarsmakten, Polismyndigheten och Kustbevakningen. Rollen innebär även ett ansvar inom offentlig upphandling, där du samordnar och driver anbudsprocesser i enlighet med upphandlingskrav och tekniska specifikationer.
En central del av arbetet kommer var att representera företaget vid branschmässor, kundevent och produktdemonstrationer samt att säkerställa att kunder får rätt utbildning och förståelse för företagets produkter och tjänster.
Exempel på arbetsuppgifter:
Identifiera och utveckla nya försäljnings- och affärsmöjligheter
Hantera offerter, upphandlingar och avtalsprocesser
Fungera som primär kontaktperson gentemot kunder
Planera och genomföra produktdemonstrationer och presentationer
Samordna kundutbildningar och workshops tillsammans med leverantörer
Följa marknadsutveckling, konkurrenter och ny teknik
Vi söker dig somHar tidigare branscherfarenhet av försvarsmakten, polismyndigheten eller likvärdig myndighet alternativt försvars - eller säkerhetsindustrin.
Teknisk förståelse för avancerad militär- och polisutrustning
Kommunicerar flytande på svenska och engelska
God datorvana och erfarenhet från Office365 - produkter
Har körkort och beredd att resa inom norden och utomlands för leverantörsbesök, mässor osv.
Vidare kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen behöver du vara självgående och trivas i en självständig roll med nära kundkontakt. Vidare besitter du en affärsinriktad sida och van vid att jobba proaktivt.
Om anställningen
I denna process kommer du bli anställd direkt av kundbolaget. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningen har vår kund krav på säkerhetsklassplacering vilket kan medföra krav på visst medborgarskap.
Övrig informationOmfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Önskvärt i närområdet till Göteborg. Skulle du befinna dig på annan ort kan detta diskuteras.
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
