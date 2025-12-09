Affärsutvecklare till Boet - Stockholm/mälardalen
Välfärdsteknik Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Välfärdsteknik Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Lund
eller i hela Sverige
Alla ska kunna leva sitt bästa liv
Vi söker nu en affärsutvecklare som vill vara med och utveckla framtidens digitala stöd inom LSS och daglig verksamhet.
Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som används på LSS-boenden runt om i landet. För personalen skapar det trygg struktur och tydlighet, och för de boende stärker det delaktighet och självbestämmande. Under året tar vi nästa steg och lanserar en ny produkt för daglig verksamhet. Tillsammans med kommuner och privata aktörer arbetar vi för att fler människor ska kunna leva sitt bästa liv - genom innovation, närhet och en stor dos hjärta.
Rollen - Affärsutvecklare
Som affärsutvecklare på Boet arbetar du både med befintliga kunder och nykundsbearbetning. Du blir en viktig del av vårt växande säljteam och samarbetar nära verksamheter, chefer och beslutsfattare inom LSS.
Dina ansvarsområden
• Bygga, värna och utveckla långsiktiga kundrelationer
• Identifiera och driva merförsäljningsmöjligheter
• Prospektera och bearbeta nya kunder
• Genomföra kundmöten och presentationer
• Delta vid mässor och marknadsföringsaktiviteter
• Bidra till utvecklingen av våra erbjudanden och arbetssätt
Vi söker dig som är
• Självgående, driven och trygg i att ta ansvar
• Kommunikativ och duktig på att bygga relationer
• Erfaren inom försäljning - gärna både kundutveckling och nykundsbearbetning
• Strukturerad och van att arbeta med digitala verktyg och CRM
Placeringsort:
Stockholm/Mälardalen
Meriterande erfarenhet
• Kunskap om offentlig upphandling (LOU)
• Erfarenhet från vård och omsorg, särskilt LSS eller daglig verksamhet
• Erfarenhet från SaaS-bolag eller teknisk B2B-försäljning
Vi erbjuder
• En heltidstjänst där du får vara med och forma Boets fortsatta resa - inklusive lanseringen av vår nya DV-produkt
• En arbetsplats med platt organisation, högt i tak och mycket gemenskap
• Ett team som stöttar varandra, utbyter kunskap och utvecklas tillsammans
• En flexibel arbetsvardag med möjlighet att arbeta både från kontoret och hemifrån
• En möjlighet att påverka samhället på riktigt genom digital innovation i välfärden
Ansökan
Sista ansökningsdag är 20 januari. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Välfärdsteknik Sverige AB, www.boet.se,
med produkten Boet är ett SaaS-bolag som utvecklar och erbjuder ett digitalt verksamhetssystem med stödjande tjänster vid införande och utbildning. Målgruppen är kommuner och privata verksamheter inom LSS-boende på den svenska marknaden. Vi har en kultur av att vara innovativa, vara nära människorna som behöver våra lösningar och driva förändring i samhället genom att vara lyhörda och dynamiska. Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Välfärdsteknik Sverige AB
(org.nr 559222-1112), http://https://www.boet.se/ Kontakt
Säljchef
Arian Shastavari arian@boet.se 0768 52 24 59 Jobbnummer
9636473