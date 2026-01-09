Affärsutvecklare / Säljare till AB Sjuntorp!
2026-01-09
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
, Uddevalla
, Alingsås
, Kungälv
, Tjörn
Är du en driven och entreprenöriell säljare med gedigen erfarenhet från industri- eller
maskinbranschen? Vill du vara med på en resa där du är den kommersiella motorn
som skapar värde? Söker du en arbetsplats som har engagerade medarbetare med
högt kundfokus? Då kan rollen som affärsutvecklare / säljare på AB Sjuntorp vara något för
dig!
Om AB Sjuntorp
"AB Sjuntorp är en komplett leverantör av lösningar inom industri, truckar och maskiner. Vi strävar alltid efter att våra kunder ska uppleva att vi tillhandahåller en genomgående
hög kunskapsnivå och vilja att tillgodose deras behov med bästa möjliga service.
Vi är inte bara en leverantör, vi är som en trogen partner som alltid finns där för dig. Våra
två värdeord genomsyrar allt vi gör och är en central del i verksamheten.
Kunskap - Vi jobbar hela tiden för att ligga i framkant och försäkrar oss om att våra
medarbetare innehar rätt och aktuell kunskap, för att kunna upprätthålla och leverera
högsta kvalitet till våra kunder.
Känsla - Vi agerar alltid med en väl avvägd kombination av fingertoppskänsla och hög
servicenivå för kunden, produkten, tjänsten och leveransens bästa.
Sjuntorp är sedan 2023 en del av Tången Industrikapital:
Vår styrka ligger i att kombinera industriell erfarenhet, finansiellt fokus och ett aktivt,
engagerat ägande.
Genom ett nära samarbete med företagens ledningar bygger vi professionella
verksamheter med starka kundrelationer, stabil lönsamhet och hållbar tillväxt. Våra
företag är självständiga, drivna och har ofta höga inträdesbarriärer - men tillsammans
med Tången får de förutsättningar att växa vidare, både organiskt och genom
tilläggsförvärv. Läs mer på www.tången.com".
Om tjänsten som Affärsutvecklare / Säljare
Som Affärsutvecklare / Säljare på AB Sjuntorp ansvarar du för att driva och utveckla bolagets försäljning. Rollen har ett tydligt affärsfokus där du arbetar med att skapa och säkra
lönsamma affärer inom försäljning av serviceavtal, transportlösningar samt uthyrning och
försäljning av begagnade truckar och maskiner.
Genom regelbundna fysiska kundbesök inom distriktet utvecklar och följer du upp
befintliga kundrelationer, samtidigt som du aktivt identifierar och etablerar nya
affärsmöjligheter och kundkontakter.
Du samarbetar nära med serviceledare och tekniker för att säkerställa hög kundnöjdhet,
effektiva leveranser och ett starkt affärsresultat, där kundens behov och verksamhet alltid
står i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för all försäljning inom truckverksamheten.
• Driva egna affärer från prospektering till avslut.
• Planera och genomföra kundbesök.
• Samarbeta med tekniker och serviceledare för leverans och uppföljning.
• Ansvar för lönsamhet inom området.
Om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av försäljning inom industri- eller maskinbranschen och som är trygg i att självständigt driva affärer i mål med god
lönsamhet. Vidare ser vi gärna att du har en teknisk bakgrund sedan tidigare och med
fördel arbetat med truckar, maskiner eller andra typer av fordon. För att lyckas i rollen
behöver du inneha B-körkort, god systemvana och behärska svenska flytande i tal och
skrift.
Som person är du entreprenöriell och driven, med ett starkt engagemang för att skapa
långsiktiga värden för både kunder och verksamheten. Du trivs i en flexibel roll där du
självständigt identifierar affärsmöjligheter och aktivt driver dem framåt. Med din
kommunikativa förmåga och närvaro hos kund, bygger du snabbt förtroende hos kunder
och kollegor, och du arbetar prestigelöst och lösningsfokuserat för att uppnå resultat.
Viktigt för tjänsten är:
• Gedigen erfarenhet av försäljning inom industri- eller maskinbranschen.
• Förmåga att driva egna affärer och ta ansvar för resultat.
• Mekanisk förståelse eller erfarenhet av truckar, lastbilar eller liknande fordon.
• Innehar B-Körkort.
• Flytande språkkunskaper i svenska.
• God systemvana.
Meriterande:
• Erfarenhet av serviceförsäljning inom truck- eller maskinbranschen.
• Innehar truckkort.
• Språkkunskaper i engelska.
AB Sjuntorps erbjudande
Du blir en del av ett väletablerat bolag med lång erfarenhet inom truck- och maskinbranschen. Här kombineras försäljningsansvar med möjlighet att utveckla egna
affärer och påverka resultatet inom området. Som medarbetare på AB Sjuntorp erbjuds
Som medarbetare på AB Sjuntorp erbjuds
du friskvårdsbidrag, tjänstepension samt förmånsbil.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Sjuntorp.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Affärsutvecklare / Säljare hos AB Sjuntorp intressant? Skicka in din ansökan idag,
