Affärsutvecklare reklam sälj utveckla nya ideer

2025-10-17
Vi driver flera olika verksamheter , tex att få igång affärshuset Mejeriet igen, och mycket annat se www.uthyres.eu
och www.billebro.se
samt www.ramsjocamping.com
Söker dig som både kan utveckla ovanstående och även utveckla andra projekt över tid.
Exempelvis:
Billebro - sälja iväg stora partier, tusentals kvm med beg ljud ljus utrustning och/eller ännu hellre hyra ut billigt till idrottsföreningar, barer, klubbar. Få igång sälj på eBay amazon, åhlens, fyndiq, medflera.
Uthyres,
Komma igång på betydligt fler plattformar än airbnb och booking.com samt koppla dessa i ett bokningssystem.
Skapa stödboenden som LSS eller dylikt på vissa fastigheter. Eller ensamma kreativa individer som kan bo och skapa ett nytt liv i samvaro frid kärlek med andra likasinnade genom att bo i våra fastigheter efter ett nytt koncept.
Skicka gärna in CV, personligt brev med en bild på dig och ange var du själv bor i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: application@billebro.se
