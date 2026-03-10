Affärsutvecklare och säljare till Trygga Företagshälsovård
Trygga Företagshälsovård är ett privatägt hälsoföretag med fokus på hög personaltäthet, låg personalomsättning och service med ett extra plus i kanten. Vi erbjuder en helhetslösning där kompetens från både vårdcentral och träningsverksamhet samverkar för att stärka arbetsförmåga, hälsa och ett tryggt arbetsliv för våra företagskunder. Vi finns i Kristianstad och Bromölla.
Om rollen
Vi söker en person som vill utveckla och sälja våra företagshälsotjänster. Rollen kombinerar försäljning, affärsutveckling och relationsbyggande. Du får ett tydligt uppdrag: att skapa tillväxt genom att etablera nya kundrelationer och utveckla befintliga, med fokus på långsiktiga avtal och återkommande affärer. Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i praktiken som kommersiell motor för verksamheten, med ansvar för hela säljprocessen. Exempel på innehåll:
Prospektering och nykundsbearbetning mot företag i regionen.
Behovsanalys med arbetsgivare och HR samt förslag på upplägg för företagshälsa, arbetsmiljöstöd och förebyggande insatser.
Försäljning av paket/avtal, inklusive uppföljning och merförsäljning.
Samarbete med vårt vård- och rehabteam för att paketera erbjudanden, skapa säljmaterial och förbättra kundresan.
Uppföljning av pipeline, avslut, kundnöjdhet och retention.
Vad du säljer
Tyngdpunkten ligger på avtalsbaserad företagshälsa och stöd i arbetsmiljöarbetet, inklusive rådgivning och upplägg som hjälper arbetsgivare att uppfylla lagkrav inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder även medicinsk och rehabiliterande kompetens inom företagshälsa.
Vem vi söker
Vi söker i första hand någon som redan har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning av tjänster, gärna inom företagshälsa, vård, försäkring, HR eller arbetsmiljö. Alternativt söker vi dig som har stark kunskap om vård och arbetslivsinriktad hälsa och som har ett tydligt säljdriv och förmåga att omsätta professionell förståelse till affär.
Vi tror att du har flera av följande egenskaper:
Självgående, strukturerad och van att driva affärer från första kontakt till avtal.
Trygg i dialog med företagsledare, HR och chefer.
Förmåga att paketera och förklara komplexa tjänster på ett enkelt och köpstöttande sätt.
Resultatorienterad och bekväm med prestationsbaserad ersättning.
God administrativ förmåga och vana att arbeta med CGMJ4 eller motsvarande uppföljning.
Anställningsform och omfattning
Tjänsten kan utformas som deltid till heltid beroende på din ambitionsnivå och hur mycket du önskar dra in. Vi är öppna för olika upplägg (anställning eller konsultupplägg), så länge målen och leveransen är tydliga.
Ersättning
Lönen är initialt prestationsbaserad, med en tydlig modell kopplad till faktisk försäljning och kundvärde. Målet är att skapa ett upplägg som är attraktivt för dig som levererar resultat och som samtidigt är hållbart för verksamheten.
Placering
Kristianstad och Bromölla, med flexibilitet för kundmöten och fältarbete. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Ansökan och kontakt
Skicka en kort presentation och gärna exempel på tidigare försäljningsresultat eller relevanta affärer.
Kontakt: kontakt@tryggafhv.se
, 044-777 02 70. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering.c4@tryggakliniken.se Arbetsgivarens referens
