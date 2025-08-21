Affärsutvecklare med säljfokus till väletablerat SaaS-bolag
2025-08-21
Vi på Wrknest söker nu en affärsdriven och strategisk Affärsutvecklare till ett väletablerat SaaS-bolag som erbjuder digitala geodatatjänster. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt arbete med operativt genomförande och som brinner för att omvandla potential till konkreta resultat.Om företaget
Företaget erbjuder smarta digitala tjänster inom avancerad adressvalidering, kartbaserad zonindelning, geotargeting och ruttoptimering. På så sätt hjälper de sina kunder att fatta bättre beslut, planera sina verksamheter mer effektivt och optimera sin operativa drift.
Du blir en del av en kultur där nytänkande, samarbete och ett starkt driv står i fokus. Här finns både musklerna från en större koncern i ryggen och flexibiliteten från ett entreprenöriellt bolag. Med korta beslutsvägar får du möjlighet att direkt påverka både aktivitet och resultat.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen som Affärsutvecklare kommer du att ha en nyckelposition i att driva bolagets kommersiella utveckling framåt. Du har ett stort säljfokus och arbetar nära företagets VD och får mycket inflytande att påverka strategier, processer och resultat.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och utveckla försäljning via säljteamet, både operativt och strategiskt.
Driva kommersiella satsningar - tillsammans med VD leda arbetet med att identifiera tillväxtmöjligheter och driva prioriterade initiativ.
Analysera marknaden och kundernas behov för att säkerställa relevanta och attraktiva erbjudanden.
Arbeta med paketering, kommunikation och produktutveckling med kunden i centrum.
Vi söker dig som har
Cirka 4-6 års arbetslivserfarenhet inom liknande områden.
Erfarenhet av att driva sälj- och affärsutvecklingsinitiativ.
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom ekonomi, teknik, logistik och försörjningskedjor eller management.
Förståelse för digitala tjänster, teknik och SaaS-modeller.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ägandeskap för projekt från idé till genomförande.
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
Erfarenhet från SaaS- eller techbolag.
Branscherfarenhet från transport och logistik.
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är analytisk, resultatinriktad och har ett starkt driv att förvandla idéer till lönsamma affärer. Du är prestigelös, strukturerad och trivs i en roll där du får kombinera strategi med operativt arbete.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Centralt i Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling där kunskap behöver förnyas kontinuerligt. Därför tittar vi inte enbart på CV vid en rekrytering, utan på kandidatens potential och driv. Med individanpassad upskilling kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
