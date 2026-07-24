Affärsutvecklare med känsla för sälj, marknad & framtidens mobilitet till S
Smart Parkering Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-24
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Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm. Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!
Om rollen
Vill du jobba med framtidens stadsliv, smart mobilitet och hållbara lösningar — och samtidigt få friheten att forma din egen roll? På Smart Parkering får du chansen att kombinera nykundsbearbetning och försäljning med affärsutveckling och kreativ problemlösning i en modern miljö där idéer får ta plats.
Vi letar efter dig som är nyfiken, driven och trivs i gränslandet mellan tech, mobilitet, hållbar stadsutveckling och affärer. Har du inte tidigare arbetat med nykundsbearbetning/försäljning kanske har jobbat några år inom digital marknadsföring och drivs av att skapa nya relationer — eller tagit en annan spännande väg hit. Det viktiga är att du gillar att se möjligheter och bidra till en smartare, mer hållbar stad.
Som affärsutvecklare hos oss får du en bred och varierad roll där ingen dag är den andra lik. Du kommer att:
Bygga och utveckla nya affärer
Skapa relationer med fastighetsägare, kommuner och företag och hitta lösningar som gör vardagen enklare för både människor och städer
Bidra med idéer kring marknadsföring, kommunikation och digitala kampanjer
Driva egna projekt, göra analyser och paketera erbjudanden
Delta i upphandlingar och kunddialoger som formar företagets framtid
Hos oss får du frihet att ta för dig, påverka och utveckla rollen i den riktning som passar dig och vår resa framåt.
Vem är du?
Det här är en roll för dig som:
Har ett par års erfarenhet inom affärsutveckling, marknadsföring, mobilitet, hållbarhet, sälj eller projektledning
Gillar att kombinera analys, kreativitet och kunddialog
Är varm, lugn, ödmjuk och genuin i ditt sätt att möta människor
Tänker modernt — digitalt, hållbart, kundnära
Har koll på (eller vill lära dig mer om) mobilitetstrender, smarta stadsinnovationer och digitala affärsmodeller
Vi ser gärna att du har:
God kommunikativ förmåga i tal och skrift (både på svenska och engelska)
Vana att arbeta med Excel, rapporter och uppföljning
Förmåga att förstå tekniska lösningar och omsätta dem i kundnytta
B-körkort (krav)
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av något av följande: försäljning, parkeringsbranschen, parkeringsövervakning, fastighetsförvaltning eller liknande
Erfarenhet av upphandlingar och offentlig sektor
Kännedom om vägmärkesförordningen, trafikförordningen och LKOP
Vad vi erbjuder
Frihet, flexibilitet och ansvar
Varma, prestigelösa kollegor och en kultur där vi hjälper varandra
Möjlighet att påverka både din roll och företagets resa
En arbetsvardag som kombinerar analys, kreativitet, försäljning och samhällsnytta
Vi är ett bolag i stark tillväxt där dina idéer verkligen spelar roll. Hos oss bygger du inte bara affärer — du bygger framtidens sätt att röra sig, parkera och leva i staden.
Placeringsort: StockholmAnställningsform: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön + provision
Urval sker löpande
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Välkommen med din ansökan!
Frågor?Kontakta ansvarig rekryterare via rekrytering@smartp.se
Ansökningar tas enbart emot via formuläret.
Observera: Vi hanterar denna rekrytering själva och undanber oss kontakt från rekryterings- och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Parkering Sverige AB
(org.nr 559049-0628)
Borgvägen 2 (visa karta
)
145 01 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Victoria Wiederhielm victoria.wiederhielm@smartp.se Jobbnummer
10010848