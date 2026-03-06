Affärsutvecklare med fokus på totalförsvar
Vill du utveckla lösningar som stärker Sveriges totalförsvar och samtidigt skapa nytta för både samhälle och näringsliv? Som affärsutvecklare på RISE får du en nyckelroll i vår satsning på att möta framtidens utmaningar.
Om oss RISE kraftsamlar för den hållbara omställning som näringslivet, samhället och världen behöver genomföra för att möta både det nya säkerhetspolitiska läget och de stora klimatutmaningarna.
Som hela Sveriges forskningsinstitut jobbar vi med lösningarna och förutsättningarna som gör skillnad här och nu och med de kunskapsområden och tekniker som kan vara avgörande imorgon. Nu söker vi en Affärsutvecklare till divisionen Material och produktion med fokus på totalförsvaret som hjälper oss att ta nästa steg i vår totalförsvarssatsning att stötta samhälle och näringsliv.
Om rollen Som Affärsutvecklare Totalförsvar är du övergripande ansvarig för att utveckla divisionens totalförsvarssatsningar, säkerställa leveransförmåga och samarbeten inom RISE samt arbeta för en god positionering inom området.
För att vara framgångsrik i rollen behöver du kunna utveckla divisionens och RISE nätverk med relevanta intressenter och behovsägare, samt skapa samarbeten till nytta för hela totalförsvarsområdet.
Arbetet innefattar kontakter med regioner, myndigheter, akademi och näringsliv i enlighet med RISE uppdrag. Du kommer ansvara för att utveckla relationer med dessa behovsägare och intressenter på strategisk, taktisk och operativ nivå. Detta omfattar etablering av partnerskap, utveckling av samarbetsformer, avtalsförhandlingar, mm. Lika viktigt är att du på ett effektivt sätt säkrar samarbetet inom koncernen och samordnar divisionens insatser inom området, allt ifrån forskningsansökningar till utveckling av nya tjänster.
Du rapporterar till divisionschefen för Material och produktion, men arbetar nära tillsammans med både avdelningschefer och marknadschefer inom divisionen. Du kommer att driva totalförsvarsagendan i divisionens strategiarbete och verksamhetsplaneringsprocesser för att säkra utveckling inom området.
Möjlig placeringsort: Stockholm, Göteborg eller Borås
Vem är du? För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du har erfarenhet av ledning och utveckling av komplexa organisationer, alternativt drivit större projekt, där leda och organisera i "osäkerhet/agilt tillstånd" har varit en nyckelfaktor.
Som ansvarig för divisionens arbete med att stötta samhälle och näringsliv i den pågående totalförsvarsuppbyggnaden behöver du en god övergripande systemförståelse för hur totalförsvaret är uppbyggt och fungerar.
Du har etablerade kontakter inom civil eller militär del av totalförsvaret och har lätt för att skapa förtroende i nya samarbeten. Du är säkerhetsmedveten och har kunskap i och erfarenhet av säkerhetsskydd.
Du har erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och har förmågan att skapa förtroendeingivande relationer, strategiska nätverk och nya lösningar och erbjudanden som löser komplexa problem. Du har erfarenhet av hur samverkan sker inom och mellan myndigheter och har förståelse för att och hur näringslivet är en viktig del av dagens totalförsvar. Du har också förståelse för vikten av forskning och utveckling inom totalförsvarsområdet och forskningsinstitutens roll att stödja en bred nationell förmågeuppbyggnad inom totalförsvarsområdet.
Du har en M.Sc eller ekvivalent inom relevant område. För att lyckas i rollen behöver du ha arbetslivserfarenhet i seniora affärsutvecklande roller. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Erfarenhet inom forskningsområdet är meriterande, men inte ett krav, liksom erfarenhet inom försvarssektorn.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Välkommen med din ansökan! Är du fortsatt nyfiken och vill veta mer så är du varmt välkommen att kontakta Pernilla Walkenström, Divisionschef Material och produktion, +46 10 516 62 88.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
