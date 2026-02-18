Affärsutvecklare med fokus på tillväxt till BizMaker
Poolia AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundsvall
2026-02-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Är du redo att bidra till bolags tillväxtresor i Västernorrland?
Vill du jobba med entreprenörer, affärsutveckling och skapa tillväxt? Trivs du i en dynamisk verksamhet där du får driva processer, bygga nätverk och skapa möjligheter för företag att tänka nytt och att växa? Då kan det här vara rätt roll för dig!Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som affärsutvecklare arbetar du nära entreprenörer och företag i hela Västernorrland med tydliga tillväxtambitioner. Tillsammans med olika spetskompetenser och genom ett skräddarsytt tillväxtprogram skapar du förutsättningar för att bolagen ska nå sin fulla potential. Det kan handla om att stärka lönsamheten, öka omsättningen, skapa förutsättningar för nyanställningar och ta en starkare position på marknaden.
Du blir del av ett kreativt och engagerat team med olika kompetenser som hjälps åt, inspirerar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Vi gillar att samarbeta och vi tror på kraften i att tänka tillsammans.
Du utgår från något av våra kontor i Sundsvall, Härnösand eller Örnsköldsvik. Resor i tjänsten förekommer då BizMaker har ett regionalt uppdrag och verkar i hela länet. Tjänsten är en tillsvidareanställning om 50 % med goda möjligheter att öka i arbetstid.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som ser potentialen i människor och tycker om att få andra att växa. Du är nyfiken, lyhörd och har ett starkt driv att bidra till tillväxt och entreprenörskap.
Du gillar att tänka nytt, löser problem med energi och ser möjligheter där andra ser hinder. Du trivs i team men tar också gärna egna initiativ. Du är socialt skicklig, bygger relationer med lätthet och har en naturlig förmåga att skapa förtroende.
Vi tror att du har ett hjärta för företagande, ett öga för affärsmöjligheter och en nyfikenhet på ny teknik och innovation. Du har insikt i hur vardagen ser ut för små och medelstora företag, erfarenhet av projektledning, affärsutveckling och entreprenörskap - ett plus om du också varit med på en tillväxtresa i ett bolag.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, och vara bekväm med att jobba i Office 365.
Om verksamheten
BizMaker arbetar för att forma framtidens Västernorrland. Med fokus på entreprenörskap, innovation och attraktion jobbar vi för att forma nya idéer till hållbara lösningar, möjliggöra nya etableringar och hjälpa dagens företag att ställa om. Vår verksamhet är regional med personal i Härnösand, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av Team BizMaker - ett arbetslag där alla bidrar till den nyfikenhet, kreativitet, handlingskraft och kompetens som skapar vår gemenskap. Vi är en liten organisation i ständig utveckling, där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka och växa tillsammans med oss.
Vi tror på frihet under ansvar - för vi vet att det är ditt liv och dina intressen utanför jobbet som gör dig till den du är. Vår arbetsmiljö och vårt arbetssätt skapar utrymme för både kreativitet och balans i livet.
Det ska vara kul att gå till jobbet!
I denna rekrytering samarbetar Bizmaker med Poolia. Vid frågor, kontakta rekryterare Sofie Cardegren på sofie.cardegren@poolia.se
.
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV och sista ansökningsdag är 2026-03-17.
Intervjuer kommer att hållas löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas och alla medarbetare omfattas av kollektivavtal. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5807". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@poolia.se 073-344 71 76 Jobbnummer
9750173