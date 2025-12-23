Affärsutvecklare med fokus på Fossilfri energi och elektrifiering
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-23
RISE kraftsamlar för den hållbara omställning som näringslivet, samhället och världen behöver genomföra för att möta både de stora klimatutmaningarna och det nya säkerhetspolitiska läget.
Som hela Sveriges forskningsinstitut jobbar vi med lösningarna och förutsättningarna som gör skillnad här och nu och med de kunskapsområden och tekniker som kan vara avgörande imorgon. Nu söker vi en affärsutvecklare till divisionen Material och produktion med fokus på Fossilfri energi och elektrifiering som hjälper oss att ta nästa steg i vår satsning att stötta samhälle och näringsliv i dessa frågor.
Om rollenSom Affärsutvecklare Fossilfri energi och elektrifiering är du övergripande ansvarig för att utveckla divisionens satsningar inom området, säkerställa leveransförmåga och samarbeten inom RISE samt arbeta för en god positionering inom området.
Du kommer att utveckla divisionens nätverk med relevanta intressenter och behovsägare, samt driva affärer och samarbeten som gynnar området, med fokus på material- och produktionsfrågor. Arbetet innefattar kontakter med externa aktörer, främst näringsliv och akademi, men även med regioner och myndigheter kan förekomma. Du kommer ansvara för att utveckla relationer med dessa behovsägare och intressenter på strategisk, taktisk och operativ nivå. Detta omfattar etablering av partnerskap, utveckling av samarbetsformer, avtalsförhandlingar, mm. Lika viktigt är att du på ett effektivt sätt säkrar samarbetet inom koncernen och samordnar divisionens insatser inom området, allt ifrån forskningsansökningar till utveckling av nya tjänster.
Du kommer att ingå i divisionen Material och Produktion och tillhöra avdelningen Korrosion och materialbeständighet där du rapporterar till avdelningschef. I rollen som Affärsutvecklare Fossilfri Energi och Elektrifiering arbetar du i nära samarbete med samtliga avdelningar och marknadschefer inom divisionen. Din huvuduppgift är att säkerställa framdrift i divisionens strategi i fokusområdet Fossilfri Energi och Elektrifiering.
Inom Fossilfri Energi och Elektrifiering driver vi utvecklingen med fokus på material- och produktionsfrågor kopplade till batterier, kärnkraft och vätgas. Vi arbetar med hela värdekedjan för batterier - från produktion och återvinning till mineralutvinning. För kärnkraft bidrar vi till att förlänga livslängden på befintliga anläggningar och skapa förutsättningar för ny elproduktion. Inom fordonsindustrin utvecklar vi lösningar för produktion av drivlinor, elmotorer, elektriska transmissioner och batteripack, med särskild tonvikt på cirkulära produktionsmodeller. Dessutom utvecklar vi innovativa system för vätgastillverkning som möjliggör omställningen till fossilfri stålproduktion.
Befattningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kan komma att ske i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vem är du?För att lyckas i rollen är du en erfaren affärsutvecklare med starkt affärsfokus och gedigen vana av att arbeta i matrisorganisationer, där samverkan, tydlig kommunikation och förtroendeskapande är avgörande för framgång. Rollen kräver att du kan kombinera strategiskt tänkande med operativ genomförandekraft och att du trivs med att arbeta tvärfunktionellt. Du har förmåga att driva och utveckla komplexa verksamheter i förändring, där förutsättningarna snabbt förändras och där arbete i ett agilt eller osäkert tillstånd är en naturlig del av vardagen.
Du har en god branschkännedom och en tydlig förståelse för områdets utveckling. Du har ett relevant kontaktnät inom divisionens fokus och etablerade kontakter inom näringslivet, och du har lätt för att skapa förtroende i såväl befintliga som nya samarbeten.
Du har erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och är van att bygga strategiska nätverk, utveckla nya lösningar och ta fram erbjudanden som adresserar komplexa samhälls- och affärsutmaningar. Du har även en god förståelse för forskningens och forskningsinstitutens roll i att driva utveckling och innovation inom området.
Krav för rollen:
• MSc inom ett tekniskt område
• Minst 5 års erfarenhet i rollen som affärsutvecklare inom relevant område
• Dokumenterad erfarenhet av teknisk försäljning och affärsutveckling
• God vana av att arbeta med CRM-system och datadrivna arbetssätt
• Minst 10 års erfarenhet av arbete i matrisorganisationer, där samarbete över organisatoriska gränser är en självklarhet
• Erfarenhet av samarbete med forskare och experter inom affärsutveckling
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Är vi rätt för varandra?Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Placering: Kista
Placering: Kista

Välkommen med din ansökan!Är du fortsatt nyfiken och vill veta mer så är du varmt välkommen att kontakta Andrew Gordon, Avdelningschef +46 10 228 48 55 eller Mats Sjöstedt, Marknadschef division Material och produktion, +46 73 025 93 26. Sista ansökningsdag är 11 januari 2026.
