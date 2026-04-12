Affärsutvecklare Logistik till Kuusakoski Recycling
Affärsutvecklare Logistik - Kuusakoski Recycling
Vill du vara med och utveckla framtidens logistiklösningar i en bransch som gör verklig skillnad?
Kuusakoski söker nu en Affärsutvecklare Logistik till Region Norr som vill driva försäljning, bygga långsiktiga kundrelationer och bidra till omställningen mot en mer cirkulär ekonomi.
Om rollen
Som Affärsutvecklare Logistik får du en central roll i att utveckla och expandera Kuusakoskis transport- och logistikerbjudande. Du arbetar både strategiskt och operativt med att identifiera kundbehov, ta fram effektiva transportlösningar och driva affärer från första kontakt till avtal och uppföljning.
Du kommer att:
Aktivt bearbeta nya och befintliga kunder inom industri, bygg, återvinning och närliggande branscher.
Analysera kundernas transportflöden och föreslå kostnadseffektiva, hållbara lösningar.
Ansvara för offertarbete, prissättning, avtal och uppföljning mot uppsatta mål.
Genomföra kundbesök, delta i upphandlingar och säkerställa hög kundnöjdhet.
Bidra i det strategiska sälj- och marknadsarbetet samt utvecklingen av nya tjänstepaket.
Detta är en ny roll, vilket ger dig stora möjligheter att påverka både innehållet och utvecklingen av affärsområdet framåt.
Din profil
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning inom transport-, logistik- eller industrinära tjänster.
God förståelse för vägtransporter och grundläggande logistikflöden.
B-Körkort samt talar och skriver svenska och engelska.
Som person är du affärsmässig, resultatorienterad och trivs i en roll där du driver processer framåt. Du arbetar strukturerat, är självgående och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Vi ser gärna att du har ett etablerat kontaktnät inom relevanta branscher.
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning av transporttjänster inom bygg- eller återvinningssektorn.
Erfarenhet av transportplanering.
Eftergymnasial utbildning inom logistik, transportekonomi eller motsvarande.
Om Kuusakoski
Kuusakoski är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag och en internationellt erkänd expert inom cirkulär ekonomi. Med över 100 års erfarenhet erbjuder vi miljövänliga och pålitliga del- och helhetslösningar för privatpersoner, företag, organisationer och offentliga verksamheter. Vårt uppdrag är tydligt: att ta vara på de resurser som redan finns. Genom att samla in, sortera, hantera och uppgradera restmaterial återskapar vi värde och förvandlar avfall till nya råvaror.
Som arbetsgivare kombinerar Kuusakoski den stora organisationens stabilitet med det mindre företagets snabbhet. Beslutsvägarna är korta och vägen från idé till genomförande är ofta snabb. Här uppmuntras du att påverka ditt eget arbetssätt, vara nyfiken och bidra till utveckling och förbättringar. Vi är ett tryggt familjeägt bolag med kollektivavtal, starka värderingar och ett långsiktigt ansvarstagande - för både våra medarbetare, våra kunder och miljön.
Vi erbjuder
Hos Kuusakoski får du en utvecklande roll i en framtidsbransch där dina insatser bidrar till ett mer hållbart samhälle. Här kombineras styrkan i en större organisation med flexibiliteten hos ett mindre företag - från idé till beslut är vägen kort, och du får stora möjligheter att påverka både ditt eget arbetssätt och verksamhetens utveckling.
Du blir en viktig del av region Norr, och vi ser gärna att du bor i närheten av någon av Kuusakoskis anläggningar i Gävle, Timrå, Umeå, Skellefteå eller Luleå.
Ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Rekryteringen hanteras av Women Ahead.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Jessica Enqvist på 070-380 78 88 eller jessica@womenahead.se
.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559359-0556)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kuusakoski Recycling
Rekryteringskonsult
Jessica Enqvist jessica@womenahead.se
