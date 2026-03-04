Affärsutvecklare inom IT sökes till Nordlo i Skövde
Skövde/Falköping/Lidköping
Vi söker dig som förstår hur modern IT skapar konkurrensfördelar.
Du jobbar troligen inom cybersäkerhet, med molntjänster eller hos en annan IT-leverantör. Du vet hur man bygger återkommande intäkter, hur man positionerar säkerhet som affärskritisk investering - och hur man utvecklar en kund över tid istället för att jaga enstaka affärer eller ringa kalla samtal.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Du får fullt affärsansvar för att utveckla nya och befintliga kunder inom:
- IT-säkerhet
- Molntjänster
- Modern arbetsplats
- Infrastruktur och förvaltning
- AI
I den här rollen äger du din kundportfölj och bidrar till företagets strategi. Med fokus på lönsam tillväxt och återkommande intäkter bygger du starka affärsrelationer. Du får stöd av ett leveransteam, korta beslutsvägar och en etablerad kundbas som ger dig möjlighet att utvecklas. Vi kombinerar lokal närvaro med stark central organisation och stora resurser.
Arbetet innebär
Om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av B2B-försäljning inom IT-branschen och som har arbetat med områden som säkerhet, molntjänster eller managerade tjänster. Du är van att ta ett helhetsansvar för affären - från första kontakt till avtalsskrivning och uppföljning. Du har en djup förståelse för hur långsiktiga, strategiska kundrelationer byggs och utvecklas över tid. Dessutom har du förmågan att diskutera affärsnytta med beslutsfattare på ledningsnivå och är trygg i att arbeta mot uppsatta budgetar och tydliga mål. Vi ser gärna att du har driv, struktur och ett genuint intresse för att skapa värde både för kunder och organisationen.
Meriterande är erfarenhet från MSP, säkerhetsbolag eller en Microsoft-partner.
Du talar och skriver svenska obehindrat, har goda kunskaper i engelska samt B-körkort och tillgång till egen bil.
Din framtida arbetsgivare
Nordlo är en ledande aktör inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder växa säkert och hållbart i en samtid som förändras varje dag.
Nordlo omsätter 2,5 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
Vill du veta mer? På vår hemsida kan du läsa om vår verksamhet, kundcase och våra medarbetare. Ersättning
