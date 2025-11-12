Affärsutvecklare / 360 Business Manager AI Business School
2025-11-12
AI Business School Göteborg | Heltid | Start Omgående
AI Business School bygger Sveriges mest moderna privata utbildningsaktör - med internationella ambitioner, hög kvalitet och en tydlig vision: att utbilda nästa generations ledare inom AI, affärsutveckling, data, HR och marknadsföring.
Nu söker vi en 360 Business Manager - en bred och dynamisk roll för dig som vill arbeta med affärsutveckling, partnerskap, rekrytering, studentrelationer och nära dialog med näringslivet. En roll där du äger helheten.
Om rollen - en äkta 360-position
I denna roll ansvarar du för hela kedjan - från att attrahera världens bästa utbildare till att bygga starka partnerskap och skapa inflöde av nya studenter.
Du kommer vara navet mellan utbildningen, marknad, företag och branscher. Det är du som bygger relationer, driver affärer och ser till att skolan växer med rätt kvalitet.
Dina ansvarsområden (brett & konkret):
Rekrytering & Talent Acquisition
Identifiera, attrahera och rekrytera toppföreläsare, specialister och utbildare - nationellt och internationellt.
Genomföra intervjuer, säkra leveransnivåer och kvalitet hos våra utbildningspartners.
Student Acquisition & Community
Arbeta med strategier och aktiviteter för att attrahera studenter till våra 23 utbildningsprogram.
Bygga relationer med studenter, hantera ansökningar och säkerställa att deras resa från ansökan till utbildningsstart går smidigt.
Affärsutveckling & Partnerskap
Skapa och utveckla samarbeten med företag inom tech, industri, finans, konsultverksamhet m.m.
Förstå företagens kompetensbehov och matcha dem med våra utbildningar.
Driva dialoger med chefer, HR och beslutsfattare.
Näringslivskontakter & Branschdialog
Säkerställa att utbildningarna ligger i linje med marknadens behov.
Koordinera praktikplatser, gästföreläsare, case och projekt tillsammans med våra partnerbolag.
Operativ projektledning
Koordinera aktiviteter inför skolstart (23 program, 5 städer).
Ha nära dialog med marknad, ledning, lärare och studerande.
Driva, följa upp och rapportera resultat.
Vem är du?
Vi söker dig som är van att ta ansvar och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är en person med högt driv, struktur och energi - och som vill vara med och bygga upp något stort från grunden.
Du är:
Relationsbyggande och social.
Affärsdriven och analytisk.
Orädd, proaktiv och initiativtagande.
Van att arbeta i ett högt tempo med många parallella processer.
Meriterande: Erfarenhet inom utbildning, rekrytering, sales, HR, tech eller partnerskap.
Vi erbjuder En nyckelroll i lanseringen av AI Business School 2026.
Möjligheten att forma framtidens utbildning i Sverige.
Ett internationellt nätverk och kontakt med branschens ledande experter.
Entreprenöriell kultur, snabba beslut och högt tempo.
Konkurrenskraftig grundlön + resultatbaserad ersättning. Ersättning
