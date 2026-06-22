Affärsutvecklare - Projektförsäljning För Affärsområde Epole
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-22
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
El-Björn AB har sedan 1954 försett byggarbetsplatser, industri och events med helhetslösningar inom kraft, ljus och klimat för tillfälliga behov. Sedan några år har vi ett nytt affärsområde där vi under varumärket ePOLE driver omställningen med hållbara energitjänster inom bygg- och energisektorn.
ePOLE är El-Björn koncernens affärsområde för smart energihantering riktat mot byggsektorn och energibolag – där vi erbjuder framtidens lösningar för att bidra och säkerställa en hållbar omställning.
Vi söker en affärsutvecklare med fokus på projektförsäljning som vill ta ansvar för tillväxten på den svenska marknaden och vara med och bygga upp ePOLE och bidra till en mer hållbar framtid. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Din roll
Som affärsutvecklare ansvarar du för försäljningen av ePOLEs energi- och värmetjänster inom bygg-, fastighet- och energisektorn på marknaden. Du arbetar nära beslutsfattare och följer affären från tidig projektering till driftsatt anläggning och slutrapportering.
Rollen kräver god självständighet där du planerar din egen vardag. Du samarbetar tätt med vår tekniska organisation och samarbetspartner där du utgör länken mellan kunden och lösningen. Du utgår från hemmet med placering i Stockholm-Mälardalen, för rätt kandidat finns möjlighet till placering på annan ort.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva ny- och merförsäljning inom energi och större projekt
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Identifiera affärsmöjligheter och omsätta behov till lösningar
Ansvara för offert, kalkyl och affärsavslut
Representera bolaget i kundmöten, event och utbildningar
Säkerställa överlämning internt och externt samt följa upp affärer efter leverans
Vem vi söker
Du är van vid att ta eget ansvar och trivs med att forma din egen vardag. Energifrågor och hållbarhet intresserar dig och du förstår att bra försäljning handlar om att hjälpa kunden lösa ett verkligt problem. Du har ett kommersiellt tänkande, är bekväm med längre säljcykler och vet att de bästa affärerna byggs genom att vårda relationer över tid. Du har hela Sverige som arbetsfält med tonvikt på storstadsregionerna.
Rollen innebär inte bara att du är en affärsutvecklande säljkraft – du är en partner i kundens förändringsresa
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av försäljning av produkter och tjänster inom bygg, teknik- och/eller energilösningar
Erfarenhet av projektförsäljning och förmåga att driva affärer från prospektering till avslut
Är flexibel och trivs med en varierad vardag – du växlar naturligt mellan affärsmöten, teknisk rådgivning och analys
Kommunicerar tydligt och är bekväm med att hantera dialog med alla berörda intressenter
God teknisk förståelse inom hållbara energilösningar och digitala verktyg
God förståelse för byggprojektets faser och energisystemens uppbyggnad
B-körkort och vana vid ett rörligt arbete med mycket tid ute hos kunder
Bakgrund från energi-, installations- eller teknisk konsultbransch ses som en fördel
Vi erbjuder
Du blir en del av ett bolag med lång historia och en stark marknadsposition i Norden som bygger för framtiden. Du får en självständig roll med eget kundansvar och möjlighet att vara med och bygga upp något på riktigt – fler resurser tillsätts i takt med att ePOLE växer.
Starkt varumärke med över 70 års historia i branschen
Unik möjlighet att bygga upp affärsområdet ePOLE
Växande team
Generösa villkor och förmåner samt förmånsbil
"De senaste åren har vi bevisat våra koncept och är trygga i de energitjänster vi kan erbjuda. Genom våra samverkansprojekt har vi även nått mycket goda resultat genom ett tätt samarbete med projektet och samverkan med andra intressenter för att reducera energianvändningen och öka kvaliteten i processen. Vi är redo att möta såväl en högre kravställning som att bidra till en accelererad omställningshastighet för byggsektorn med vårt affärsområde ePOLE." – Daniel Segerqvist, Marknad- & Affärsutvecklingschef, El-Björn AB
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering för El-Björns AB räkning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Frida Lundqvist på telefonnummer 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.elbjorn.com/se
113 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
El-Björn AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Frida Lundqvist frida@isakssonrekrytering.se +46735263329 Jobbnummer
9972938