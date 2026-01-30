Affärssystemkonsulter Till Seidor Nordics, Göteborg Eller Halmstad
2026-01-30
Vill du arbeta med moderna molnbaserade affärssystem i internationella projekt där din förståelse för ekonomi, redovisning, logistik och människor gör verklig skillnad? Hos SEIDOR Nordics får du kombinera SAPs lösningar med affärsnära konsultarbete, arbeta tillsammans med kollegor i flera länder och vara med och skapa lösningar som ger konkret kundnytta.
Din framtida arbetsgivare
SEIDOR Nordics AB är en del av den internationella teknikjätten SEIDOR, med huvudkontor i Barcelona och verksamhet i 48 länder. SEIDOR är ett snabbväxande företag med över 10 000 anställda, varav mer än 50 % är millennials och med en omsättning på drygt 1 miljard euro.
SEIDOR Nordics AB erbjuder ERP-lösningar från SAP till SME-marknaden i Norden. Vi arbetar med både SAP B1 Cloud och SAP Cloud ERP (tidigare kallat SAP S/4 HANA Public Cloud ed.). Med kontor i Göteborg och Halmstad, och kollegor över hela världen, är vi en dynamisk och internationell arbetsplats som främjar tillväxt, innovation och personlig utveckling.
Placeringsort för tjänsterna är Göteborg eller Halmstad.
Vad erbjuder rollen?
Som Affärssystemkonsult hos SEIDOR arbetar du konsultativt med att implementera, utveckla och förvalta kunders affärssystem. Rollen kombinerar affärsförståelse, systemkompetens och kunddialog.
Du arbetar nära kundens verksamhet för att förstå behov, förenkla komplexa processer och omsätta affärskrav till fungerande systemlösningar. Projekten genomförs ofta tillsammans med kollegor i Sverige och internationellt - inte minst med vårt team i Spanien. Möjlighet finns att få arbeta utomlands både under kortare men också längre perioder.
Vem är du?
Du har en tydlig konsultprofil och trivs i mötet mellan affär, system och människa. Du är social, kommunikativ och har förmågan att göra det komplexa enkelt. Du finner det energigivande och spännande att uppleva olika företag och deras verksamheter.
SEIDOR är i en expansiv fas och söker därför konsulter som har erfarenhet av SAP Cloud ERP, SAP B1 Cloud eller annat motsvarande affärssystem, antingen som konsult eller som superuser. Vi söker framförallt personer med god företagsekonomisk kunskap och med en ekonomisk examen på högskolenivå.
Kunskaper inom Supply chain eller Field Service är meriterande precis som mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Du kan idag arbeta som ERP-konsult, ekonomichef, controller eller i en ledande roll inom Ekonomi/Logistik och känna att det lockar att sitta på andra sidan bordet.
Som person är du:
Lösningsorienterad och affärsmässig
Duktig på att förstå kundens behov och omsätta dem i leverans
Systematisk, men inte överdrivet detaljfokuserad
Trygg i att planera, estimera din arbetstid och ta betalt för kundnytta snarare än för tid.
Är detta din perfekta match?
Hos SEIDOR får du arbeta i ett internationellt sammanhang med lokal förankring, hög kompetens och stor frihet. Ett företag som aktivt vill utveckla talanger utifrån våra värderingar. Du blir en del av ett bolag där affärsnytta, samarbete och utveckling står i centrum och där din kompetens kan ta dig långt, både professionellt och geografiskt. Tänkt placering är antingen i Göteborg eller Halmstad.
