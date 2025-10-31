Affärsstrategisk specialist och transaktionsrådgivare inom fastigheter
2025-10-31
Vi söker en Affärsstrategisk specialist och transaktionsrådgivare inom fastighetsområdet till vår kund.
Nuläge:
Kunden är i behov av stöd för att initiera utveckling av en fastighet i Göteborg med målsättning att möjliggöra en framtida avyttring. Fastigheten är idag i bruk för egen verksamhet, men långsiktigt planeras en flytt till andra siter, vilket öppnar upp för alternativ användning och försäljning.
Uppdraget innefattar Affärsstrategisk analys och framtagning av beslutsunderlag.
Uppdragsbeskrivning:
Syftet med uppdraget är att ta fram ett beslutsunderlag för styrelsen avseende framtida avyttring. Du ska bistå med analys och rådgivning kring möjliga affärsupplägg, inklusive:
• Nulägesbeskrivning baserat på befintligt underlagsmaterial (viss komplettering kan behövas)
• Beskrivning och utvärdering av alternativa affärsupplägg, inklusive konsekvenser för köpeskilling, kassaflöde, resursbehov från kunden m.m.
• Beslutsstöd för val av affärsmodell och rekommendation om fortsatt process
Uppdraget kan avslutas med presentation av förslag till affärsupplägg för beslut.
Obligatoriska krav
• Minst 3 års erfarenhet av affärsanalys och strategisk rådgivning kopplat till fastighetsutveckling
• Minst 3 års erfarenhet transaktionsledning, inklusive förhandling och strukturering av affärsupplägg
• Kunskap om detaljplaneprocesser och stadsutveckling, gärna med erfarenhet från Göteborgsregionen
• Förmåga att hantera komplexa projekt med flera intressenter, inklusive juridik, ekonomi och fastighetsfunktioner
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med offentliga aktörer, där särskilda krav på transparens och beslutsunderlag kan förekomma
• Erfarenhet av liknande uppdrag
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
