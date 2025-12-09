Affärsstöd till Stockholm Arlanda Airport
Swedavia AB / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2025-12-09
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Är du vår nya stjärna? Daniel går vidare till nya utmaningar i vår organisation och vi behöver en ersättare. Är du en noggrann administratör som levererar grym service på hög nivå? Då kan det vara dig vi söker till vårt engagerade och nytänkande team inom Kommersiell drift på Stockholm Arlanda Airport!
Vad innebär rollen? Swedavia arbetar kontinuerligt med att erbjuda våra resenärer och samarbetspartners tjänster och produkter för att göra deras resa till en attraktiv upplevelse. I rollen som säljstöd ansvarar du för att vara behjälplig inom administration för Kommersiell drift Stockholm kopplat till bland annat avtal och kundärenden med fokus på parkering och angöring.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera, administrera och koordinera avtal inom kommersiell drift, främst inom parkering.
Ansvara för fakturering, uppföljning och verifiering av fakturor.
Ta emot beställningar och genomföra mindre säljåtgärder, t.ex. uthyrning av parkeringsplatser och avtal för personalparkering.
Administrera tillstånd, parkeringskort och fordonsregistreringar i våra system.
Vara administrativt ansvarig för dedikerade kundmailboxar samt säkerställa snabb och professionell hantering av kundärenden.
Samverka med relevanta affärsområden i strategiska frågor.
Arbeta löpande med förbättringar av administrativa arbetssätt, processer och rutiner samt säkerställa dokumentation.
Bidra till god kommunikation och goda relationer med interna och externa kunder.
Delta i projekt och processarbete där kommersiellt och administrativt stöd behövs.
Vara "back up" för övriga kollegor inom drift Stockholm och vid behov stötta närliggande områden.
Hantera förändrade arbetsuppgifter vid extraordinära händelser.
Vem är du? Du som söker har lägst gymnasiekompetens men vi ser helst att du har högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning. Krav på svenska och engelska i tal och skrift samt mycket goda IT kunskaper. Meriterande med erfarenhet av att arbete i process, samt erfarenhet av arbete med administration i komplexa system. Tidigare erfarenhet/utbildning av administration, service eller ekonomi är meriterande. Krav är körkort B. Som person är du noggrann, strukturerad och är van att ta egna initiativ för att hitta lösningar. Du trivs med att arbeta självständigt men har en god teamkänsla. Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig ett stimulerande och utmanande arbete på en arbetsplats med öppet arbetsklimat och god möjlighet till personlig utveckling. Du kommer att arbeta med trevliga och engagerade medarbetare med fokus på utveckling framåt.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kenneth Heimbrand, kenneth.heimbrand@swedavia.se
, 0738-677 533
Sista ansökningsdag är den 31 december, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Kontakt
Carina carina.haggquist@swedavia.se 010-1090021 Jobbnummer
9635320