Affärssäljare- nästa steg för dig med erfarenhet av telefonförsäljning

Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö
2026-02-16


Vi söker nu en Affärssäljare till en samhällsviktig verksamhet- en roll som passar dig som har jobbat med telefonförsäljning, outbound eller nykundsbearbetning och som vill utvecklas vidare inom försäljning. Här får du arbeta med tydliga mål, bonus och försäljning som gör skillnad, samtidigt som du tar klivet från ren telefonförsäljning till mer långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
I rollen som Affärssäljare är du ofta första kontakten med kunden. Du arbetar strukturerat med att förstå kundens behov genom dialog, kartläggning och inventering - mycket likt hur du redan jobbat med behovsanalys i telefon.
Utifrån detta kommer du att:

Presentera förbättringsförslag och lösningar

Arbeta med uppföljning och affärsutveckling

Introducera service- och underhållsavtal som skapar långsiktigt kundvärde

Rollen är tydligt målstyrd och passar dig som triggas av försäljning, uppföljning och bonus, men som också vill bygga mer långsiktiga affärer över tid.
Vi söker dig som
Har arbetat med telefonförsäljning, innesälj, mötesbokning eller outbound sales

Är van vid tydliga mål, uppföljning och bonus/provision

Är driven, tävlingsinriktad och gillar att ta kontakt med nya kunder

Kommunicerar obehindrat på svenska (engelska är meriterande)

Vill utvecklas och ta nästa steg i din försäljningskarriär

Meriterande
Försäljning mot företag (B2B)

Erfarenhet av kampanjsälj eller erbjudanden

Vana att följa upp resultat och jobba mot KPI:er

Publiceringsdatum
2026-02-16

Dina personliga egenskaper
Hungrig, målmedveten och självgående

Relationsskapande och kommunikativ

Lösningsorienterad med stark vilja att lyckas

Praktisk information
Plats: Malmö

Omfattning: Heltid

Bakgrundskontroll: Genomförs i rekryteringsprocessen

Redo för nästa steg?
Har du jobbat med telefonförsäljning och känner att du vill utvecklas och ta större ansvar? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta)
211 42  MALMÖ

Arbetsplats
Gigstep

