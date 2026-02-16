Affärssäljare- nästa steg för dig med erfarenhet av telefonförsäljning
Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö
2026-02-16
Vi söker nu en Affärssäljare till en samhällsviktig verksamhet- en roll som passar dig som har jobbat med telefonförsäljning, outbound eller nykundsbearbetning och som vill utvecklas vidare inom försäljning. Här får du arbeta med tydliga mål, bonus och försäljning som gör skillnad, samtidigt som du tar klivet från ren telefonförsäljning till mer långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
I rollen som Affärssäljare är du ofta första kontakten med kunden. Du arbetar strukturerat med att förstå kundens behov genom dialog, kartläggning och inventering - mycket likt hur du redan jobbat med behovsanalys i telefon.
Utifrån detta kommer du att:
Presentera förbättringsförslag och lösningar
Arbeta med uppföljning och affärsutveckling
Introducera service- och underhållsavtal som skapar långsiktigt kundvärde
Rollen är tydligt målstyrd och passar dig som triggas av försäljning, uppföljning och bonus, men som också vill bygga mer långsiktiga affärer över tid.
Vi söker dig som
Har arbetat med telefonförsäljning, innesälj, mötesbokning eller outbound sales
Är van vid tydliga mål, uppföljning och bonus/provision
Är driven, tävlingsinriktad och gillar att ta kontakt med nya kunder
Kommunicerar obehindrat på svenska (engelska är meriterande)
Vill utvecklas och ta nästa steg i din försäljningskarriär
Meriterande
Försäljning mot företag (B2B)
Erfarenhet av kampanjsälj eller erbjudanden
Vana att följa upp resultat och jobba mot KPI:erPubliceringsdatum2026-02-16Dina personliga egenskaper
Hungrig, målmedveten och självgående
Relationsskapande och kommunikativ
Lösningsorienterad med stark vilja att lyckas
Praktisk information
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Bakgrundskontroll: Genomförs i rekryteringsprocessen
Redo för nästa steg?
Har du jobbat med telefonförsäljning och känner att du vill utvecklas och ta större ansvar? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7079638-1844396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta
)
211 42 MALMÖ Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9745467