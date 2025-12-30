Affärssäljare - driv försäljning och skapa värde för kunder!
2025-12-30
Om jobbet
Vi söker nu en Affärssäljare som vill göra skillnad i en samhällsviktig verksamhet. Här får du möjlighet att bidra till att företag och organisationer arbetar säkert och effektivt, samtidigt som du utvecklas inom försäljning.
Detta är en roll för dig som vill växa, nå tydliga mål och ha stöd från engagerade kollegor.
Om rollenSom Affärssäljare blir du en nyckelperson i företagets satsning på att säkerställa kritiska anläggningar och kundlösningar runt om i landet. Du är ofta första kontakten med kunder och inleder arbetet med en inventering för att förstå behov och status. Utifrån detta:
Presenterar du förbättringsförslag och lösningar
Introducerar långsiktiga service- eller underhållsavtal som stärker kundens säkerhet och värde
Arbetet är dynamiskt och kan förändras över tid, men målet är tydligt: kunderna ska kunna agera tryggt och effektivt
Du blir länken mellan kundens behov och företagets lösningar, och förmedlar både trygghet och handlingskraft.
Vi söker dig som
Är resultatinriktad och motiveras av tydliga mål
Trivs med att bygga relationer och ta kontakt med nya människor
Har god kommunikativ förmåga på svenska och gärna engelska
Har tidigare erfarenhet av försäljning eller kundkontakt
Vill utvecklas och ta nästa steg i din försäljningskarriär
Meriterande
Erfarenhet från tjänste- eller produktförsäljning mot företag
Tidigare arbetat med kampanjer, erbjudanden eller avtalsuppföljning
Vana att analysera försäljningsdata och föreslå förbättringarPubliceringsdatum2025-12-30Dina personliga egenskaper
Självgående och initiativtagande
Resultatorienterad och målmedveten
Samarbetsinriktad och kommunikativ
Analytisk och lösningsfokuserad
Praktisk information
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Bakgrundskontroll: För tjänsten genomförs en bakgrundskontroll i samband med rekryteringsprocessen
Redo att ta nästa steg? Ansök redan idag - vi intervjuar löpande! Ersättning
