Affärssäljare - driv försäljning och skapa värde för kunder!

Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö
2025-12-29


Om jobbet
Vi söker nu en Affärssäljare som vill göra skillnad i en samhällsviktig verksamhet. Här får du möjlighet att bidra till att företag och organisationer arbetar säkert och effektivt, samtidigt som du utvecklas inom försäljning.
Detta är en roll för dig som vill växa, nå tydliga mål och ha stöd från engagerade kollegor.
Om rollenSom Affärssäljare blir du en nyckelperson i företagets satsning på att säkerställa kritiska anläggningar och kundlösningar runt om i landet. Du är ofta första kontakten med kunder och inleder arbetet med en inventering för att förstå behov och status. Utifrån detta:

Presenterar du förbättringsförslag och lösningar

Introducerar långsiktiga service- eller underhållsavtal som stärker kundens säkerhet och värde

Arbetet är dynamiskt och kan förändras över tid, men målet är tydligt: kunderna ska kunna agera tryggt och effektivt

Du blir länken mellan kundens behov och företagets lösningar, och förmedlar både trygghet och handlingskraft.
Vi söker dig som
Är resultatinriktad och motiveras av tydliga mål

Trivs med att bygga relationer och ta kontakt med nya människor

Har god kommunikativ förmåga på svenska och gärna engelska

Har tidigare erfarenhet av försäljning eller kundkontakt

Vill utvecklas och ta nästa steg i din försäljningskarriär

Meriterande
Erfarenhet från tjänste- eller produktförsäljning mot företag

Tidigare arbetat med kampanjer, erbjudanden eller avtalsuppföljning

Vana att analysera försäljningsdata och föreslå förbättringar

Publiceringsdatum
2025-12-29

Dina personliga egenskaper
Självgående och initiativtagande

Resultatorienterad och målmedveten

Samarbetsinriktad och kommunikativ

Analytisk och lösningsfokuserad

Praktisk information
Plats: Malmö

Omfattning: Heltid

Bakgrundskontroll: För tjänsten genomförs en bakgrundskontroll i samband med rekryteringsprocessen

Redo att ta nästa steg? Ansök redan idag - vi intervjuar löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9664394

