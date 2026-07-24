Affärsrådgivare inom AI och verksamhetsutveckling
Teleoffice Viewcom AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-07-24
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Förstå verksamheten. Skapa förtroende. Bygg värdefulla affärer.
Customer First söker en kommersiell, nyfiken och utvecklingsbar person som tycker om att lära känna människor, förstå verksamheter och lösa verkliga problem.
Du ska vilja skapa nya kundrelationer och affärer, men inte genom att pressa, överdriva eller presentera en lösning innan du förstått kunden.
Hos oss börjar en bra affär med rätt frågor.
Vi söker dig som kunder upplever som förtroendeingivande, ordentlig, noggrann och engagerad. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och håller det du lovar.
Du kan vara tidigt i din karriär. Det viktiga är inte hur länge du har arbetat, utan hur snabbt du lär dig, hur väl du förstår dina styrkor och svagheter och hur mycket du vill utvecklas.
Du kommer att:
identifiera organisationer där vi kan skapa värde
ta initiativ till nya kunddialoger
förstå kundens verksamhet, mål och problem
se samband mellan människor, processer, system, data och ekonomi
leda möten, behovsanalyser och workshops
utveckla lösningar tillsammans med kunden och våra specialister
räkna på verksamhetsnytta och ekonomiska effekter
driva processen från första kontakt till beslut
bygga långsiktiga kundrelationer
Det kommersiella resultatet är viktigt. Men affären ska vara en följd av att vi har förstått rätt problem och skapat verkligt värde.
Vem vi söker
Du arbetar kanske i dag med konsultativ B2B-försäljning, affärsutveckling, Customer Success, projektledning, verksamhetsutveckling eller lösningsrådgivning.
Vi tror att du:
tycker om att träffa och lära känna nya människor
har ett tydligt kommersiellt driv
tar initiativ och skapar egna möjligheter
lyssnar innan du rekommenderar
ställer genomtänkta frågor
arbetar strukturerat och följer upp
kan göra komplexa frågor begripliga
har låg prestige och höga ambitioner
tar ansvar när något blir fel
vill utvecklas genom återkoppling och verkligt ansvar
Du behöver kunna driva en kundprocess framåt och hjälpa kunden att fatta beslut, utan att rekommendera något som inte är rätt.
Vad vi erbjuder
Hos Customer First får du:
arbeta med AI, teknik, data och verksamhetsutveckling
skapa affärer som löser verkliga problem
möta ledningar och centrala beslutsfattare
arbeta nära bolagets ledning och specialister
ta stort ansvar tidigt
påverka både kundlösningar och vårt arbetssätt
utvecklas mot större kundansvar och kommersiellt ledarskap
konkurrenskraftig fast lön och prestationsbaserad ersättningPubliceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Skicka ditt CV och svara på uppgifterna nedan.
Ansökningar som endast innehåller ett CV eller ett generellt personligt brev går inte vidare.
1. Förstå verksamheten
Välj en verksamhet du känner till. Beskriv på maximalt 150 ord:
ett viktigt problem
den sannolika orsaken
tre frågor du skulle ställa
vilket värde en förbättring kan skapa
2. Självinsikt
Beskriv:
dina två främsta styrkor
dina två viktigaste utvecklingsområden
vad du konkret gör för att bli bättre
3. Skapa en ny relation
Välj en organisation där Customer First kan skapa värde. Beskriv:
vem du skulle kontakta
hur du skulle ta den första kontakten
vilka tre frågor du skulle ställa
Om du går vidare
Vi går då igenom uppgifterna tillsammans med dig.
Vi vill förstå hur du tänker, skapar förtroende, tar initiativ och ser på din egen utveckling. Vi vill också säkerställa att rollen passar dina styrkor och det du är intresserad av.
Vi söker inte den som är bäst på att sälja in sig själv.
Vi söker en kommersiell person som förstår verksamheter, tycker om människor och bygger affärer som skapar verkligt värde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: careers@customerfirst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleoffice Viewcom AB
(org.nr 556653-8558)
Gustav III:s Boulevard 134 (visa karta
)
169 70 SOLNA Arbetsplats
Customer First AB Jobbnummer
10011311