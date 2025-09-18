Affärsorienterad Sektionschef Försäljning med ledarerfarenhet
SRV leder omställningen mot ett Södertörn med långsiktigt hållbar avfallshantering, ett samhälle där cirkulära flöden och ansvarsfull konsumtion är norm. Med effektiv produktion och rationella lösningar vill vi göra det enkelt att leva hållbart - där resurser cirkulerar och avfall minimeras. Vi ser samarbete och innovation som nyckeln till ett hållbart kretslopp, där varje resurs utnyttjas effektivt utan att belasta miljön. Tillsammans bygger vi ett Södertörn där företag, myndigheter och individer förenas i arbetet för minskat avfall och ett hållbart kretslopp - en plats där vi aktivt arbetar för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som Sektionschef för försäljning hos SRV har du det övergripande ansvaret för att utveckla och driva försäljningen av våra tjänster och produkter till både befintliga och nya företagskunder. Du kommer att leda ett team av 3-4 engagerade säljare som du själv kommer att få rekrytera. Du arbetar nära andra avdelningar för att säkerställa en kundorienterad och effektiv verksamhet. Genom en strukturerad säljprocess, tydliga mål och gemensamma styrmodeller tar du och ditt säljteam försäljningen till nästa nivå.
Som en nyckelperson inom bolaget ingår du i ledningsgruppen för avdelningen "Kund & Marknad" och ges möjlighet att påverka både strategiska och operativa beslut.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Personal-, resultat- och budgetansvar för försäljningssektionen.
Leda, utveckla och coacha säljteamet.
Driva egen försäljning och utveckla kundrelationer.
Ansvara för kundavtal och affärsunderlag.
Tjänsteutveckling och effektivisering av våra interna processer.
Representera Kund & Marknad i strategiska projekt.
Rapportera till avdelningschefen för Kund & Marknad.
Är det här du?
Du har högskoleexamen inom företagsekonomi, marknadsföring eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av försäljning och ledarskap. För att leda din personal på ett framgångsrikt sätt är du strukturerad, stabil och trygg som person. Du är en naturlig relationsbyggare som skapar förtroende och drivs av att utveckla affärer och har god erfarenhet av att ta fram och följa upp affärsunderlag. Med en självgående och mål- och resultatinriktad inställning har du förmågan att driva försäljningsprocesser från start till mål. Ditt engagemang och förmåga att lösa uppgiften tillsammans med andra är egenskaper vi värdesätter högt.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav för tjänsten likaså tidigare erfarenhet av lönsamhetskalkyler och kundavtal. Du kommer att vara placerad på huvudkontoret i Huddinge men eftersom SRV:s verksamhet finns på olika platser i söderförort behöver du ha B-körkort. Meriterande är tidigare erfarenhet från återvinningsbranschen men det är inte ett krav. Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.
Om verksamheten
Vi på SRV genomför just nu vårt största förändringsarbete någonsin där kundrelationen är central och målet är att skapa ett modernt företag inom återvinningsbranschen och bli ett av Sveriges bästa avfallsbolag. Den här tjänsten är en fantastisk möjlighet för dig som vill medverka till förflyttningen från ett traditionellt återvinningsbolag till ett modernt serviceföretag. Du får ett stort mandat att agera inom din befattning, som är en viktig del av helheten, inom ramen för värdegrunden Professionell - Enkel - Tillsammans för miljön som genomsyrar hela organisationen. Om SRV
SRV återvinning AB är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållsavfall. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag cirka 270 anställda och tar emot ca 200 000 ton avfall varje år och omsatte 552 Mkr (2023). SRV hämtar avfall från cirka 154 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har också 3 000 företags- och verksamhetskunder - allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.
SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också sju återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.
På SRV värnar vi om en sund arbetsmiljö. Som medarbetare på SRV har du tillgång till friskvårdsbidrag, subventionerad massage, hälsoundersökningar, försäkringar, tjänstepension och subventionerad lunch. Vi har möjlighet till hybridarbete på de tjänster som har förutsättningar för det. Så ansöker du
Rollen är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor i Huddinge, nära Huddinge Centrum. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning. Arbetspsykologiska tester ingår som en del i rekryteringsprocessen för chefs- och specialisttjänster. Tillämpning av alkohol- och drogtest innan anställning kan bli aktuellt. Då vi är ett samhällsviktigt företag genomför vi också bakgrundskontroller på våra kandidater som en del i vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Joakim Örnstig, avdelningschef Kund och Marknad, mail: joakim.ornstig@srvatervinning.se
, tfn: 0708-790 036 eller HR-partner Titti Jardetun, mail: titti.jardetun@srvatervinning.se
, tfn: 076-142 35 08
Sista ansökningsdag är 2025-10-17. Vi arbetar dock med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Därför är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
