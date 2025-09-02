Affärsorienterad Områdeschef till Heimstaden i Växjö
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2025-09-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Växjö
, Älmhult
, Värnamo
, Karlshamn
, Ronneby
eller i hela Sverige
Är du en affärsmässig ledare, med passion för fastighetsförvaltning, ekonomisk lönsamhet och kundrelationer? Har du en gedigen fastighetsbakgrund och drivs av ständig förbättring samt att utveckla andra? Då kan du vara rätt person för en nyckelroll i vår verksamhet!
Vi söker en Områdeschef till Växjö. I området förvaltar vi cirka 1338 bostäder och 78 949 m2 uthyrningsbar area med ett team om nio anställda.
Vad är dina viktigaste arbetsuppgifter som Områdeschef?
Som Områdeschef kommer du att vara en nyckelperson för att säkerställa affärsdriven förvaltning med fokus på ekonomisk lönsamhet. Genom professionell förvaltning skapar du rätt förutsättningar för nöjda kunder inom ditt område.
I rollen som Områdeschef förväntas du ta fullt ägandeskap för din resultatenhet och dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:Tydligt och engagerat ledarskap: utöva ett aktivt ledarskap av förvaltningens medarbetare med fokus på engagemang, tydlighet, samarbete och tillit. Uppmuntra medarbetarna till utveckling, nytänkande och egna initiativ. Säkerställa att alla medarbetare vet vad som förväntas av dem, att vi är rätt bemannade och att verksamheten fungerar optimalt. Förvaltningen består av förvaltare, uthyrare, fastighetsskötare samt att vi har företagets avtalsansvarig som utgår från Luleå.
Affärsdriven förvaltning: optimera kassaflöden och fastighetsvärden med ett långsiktigt perspektiv. Aktivt identifiera hyrespotential och kostnadsbesparingar i området, samt genomföra väl avvägda underhållsprojekt och smarta investeringar.
Affärsplaner och uppföljning: ansvara för att ta fram affärsplan (budget) för området samt följa upp det ekonomiska resultatet månadsvis. Detta inkluderar ansvar för beståndets totalavkastning samt att säkerställa så att portföljen når uppsatta mål. Aktivt deltagande i långsiktiga strategiska beslut såsom portföljoptimering.
Kundnöjdhet och fastighetsägarens ansvar: säkerställa att vi levererar trivsamma boenden till våra hyresgäster i området genom att det är helt, rent och funktionellt både i och omkring husen. Ansvara för att ronderingar, serviceanmälningar, lokalvård, jourhantering och driftavtal hanteras effektivt samt att vi upprätthåller en god kommunikation med våra hyresgäster. Säkerställa att vi alltid uppfyller Fastighetsägarens ansvar.
Rollen rapporterar till Regionchef som utgår från Falköping och du kommer utgå från kontoret i Växjö, Resor i tjänsten förekommer vid enstaka tillfällen per år och är planerade.
Vem är du och vad har du med dig?
För att lyckas i rollen har du en gedigen fastighetsbakgrund, är en ledare som engagerar din personal samt har en god förmåga att planera och strukturera upp ditt och ditt teams arbete och fokusområden.Vår drömkandidat har:Dokumenterad ledarskapserfarenhet. Erfarenhet av att leda både tjänstemän och arbetare är meriterande.
Gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning. Förvaltning inom bostadssegmentet är meriterande.
Stark affärsförståelse samt tidigare erfarenhet av ekonomisk styrning och budgetarbete.
Förmåga av att identifiera och genomföra kostnadsbesparingar och intäktsökningar.
Behärskar svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
B-körkort
Högskole- eller universitetsexamen med inriktning inom fastighetsteknik, förvaltning, finans/ekonomi eller liknande är starkt meriterande - dock inget krav.
Vad erbjuder vi dig?
Som anställd hos oss erbjuder vi dig:En dynamisk och utmanande nyckelroll hos Sveriges största bostadsbolag
Möjlighet att påverka och utveckla Heimstadens verksamhet i ditt område
Ett engagerat och kompetent team att leda och utveckla
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Frihet under ansvar och möjlighet till visst hybridarbete
Då inte bara vi ska välja dig, utan vi ska välja varandra har slutkandidater även möjlighet att ta referenser på sin nya chef - en transparens vi förordar och tror mycket på!
Välkommen med din ansökan!
Vi kommer arbeta löpande med urvalet och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut den 2025-09-30. I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Vi tar inte emot några ansökningar via mejl pga. GDPR. Publiceringsdatum2025-09-02Övrig information
Våra värderingar är viktiga för oss; Care, Share och Dare. Här har alla våra medarbetare ansvar för att dessa genomsyras i vardagen, i både smått och stort. Läs gärna mer om vår kultur och vad våra medarbetare tycker om hur det är att jobba hos oss: https://heimstaden.com/se/karriar/För
att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi på Heimstaden valt att inte längre be om några personliga brev i din ansökan. Uppfyller du skallkraven får du göra ett personlighetstest och ett problemlösningstest. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i din roll.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Vi ber dig därför att se över ditt CV innan du skickar din ansökan till oss. Vår samarbetspartner 2Secure utför bakgrundskontrollen. Läs mer på www.2secure.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heimstaden Sweden AB Kontakt
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9487056