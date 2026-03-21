Affärsorienterad chef för Produkt & Teknik
2026-03-21
Om Tollco
Vi har Europas bredaste sortiment av system och produkter som förhindrar att kostsamma och tidskrävande vattenskador från trycksatta ledningar, avlopp eller kondens uppstår i fastigheter, lägenheter och villor. Det är något vi har fokuserat på sedan starten 1995.
Vår vision är att Tollco fortsatt ska leda utvecklingen av vattenskadeförebyggande produkter genom produktinnovationer och expertis. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför hållbara och effektiva produktlösningar anpassade för marknadens byggregler och behov riktade mot vattenskadeförebyggande i bostäder och fastigheter.
Bolaget befinner sig i en tydlig utvecklings- och tillväxtfas, vilket innebär att du får en central roll i att vidareutveckla och modernisera produktledningen till nästa nivå.
Om Rollen
Tollco befinner sig i en spännande tillväxtfas där produktutveckling och produktledning är centrala för bolagets fortsatta expansion. Vi söker nu en nyckelperson som vill ta ett helhetsansvar för att vidareutveckla vår produktstrategi, produktutveckling och genom detta starkt bidra till vår tillväxtagenda.
Vi är framgångsrika men ser ytterligare möjligheter på befintliga produktområden samt potential för eventuellt nya produktområden. Marknaden för vattenskadeförebyggande lösningar drivs av ökade regulatoriska krav, hållbarhetsfokus och ökade kostnader för vattenskador - vilket skapar stora möjligheter för innovativa produktlösningar.
Rollen ansvarar för hela produktlivscykeln - från idé och utveckling till prissättning, lansering och kommersiell framgång. Vidare är rollen är central i Tollcos fortsatta tillväxtresa där produktutveckling, affärsutveckling och teknisk innovation ska integreras ännu tydligare.
Fler arbetsuppgifter:
Tar fram och driver en långsiktig roadmap för produktutveckling
Etablerar moderna arbetssätt och processer för produktledning
Bidrar operativt i produktutveckling och R&D - även hands-on där det behövs
Har resultatansvar för produktområdet
Utvecklar och implementerar prissättningsstrategi och prisstruktur
Initierar och driver samarbeten med exempelvis universitet och externa utvecklingspartner
Du rapporterar till VD och har för närvarande personalansvar för tre personer. Rollen har breda interna kontaktytor och samverkar med samtliga funktioner i bolaget - Försäljning, Marknad, Produktion, Inköp och Ekonomi.
Detta är en roll för dig som tilltalas av kombinationen kommersiella och tekniska aspekter. Rollen innebär ett tydligt kommersiellt mandat - där du driver produktstrategi, prissättning och lönsamhet. Samtidigt har du ett tekniknära ansvar inom produktutveckling och R&D där du bygger externa samarbeten och skapar strukturell tillväxt.
Om dig
Vi söker dig som är ingenjör med gedigen erfarenhet av produktledning och produktutveckling, gärna från VVS, plast och/eller elektronik.
Du har arbetat med kvalitetskrav, certifieringar och typgodkännanden (CE och liknande) och är trygg i regulatoriska miljöer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och drivkrafter. Du är:
Nyfiken
Strukturerad
Analytisk
Prestigelös och trivs i en miljö där ansvarsområden är breda
Kommersiellt orienterad med ett starkt tekniskt intresse
Van att leda projekt och arbeta enligt metodik som skapar flöde och tydlighet
En person som ser helheten och förstår hur produktledning länkar samman försäljning, marknad och produktion
Du drivs av att kombinera affärsmässighet och teknisk förståelse - där du både kan formulera en lönsam produktstrategi och samtidigt vara tillräckligt tekniskt insatt för att leda och bidra i R&D och produktutveckling. Du tilltalas av att bygga en verksamhet genom flera utvecklingssteg tillsammans med ambitiösa kollegor.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett bolag i stark utvecklingsfas
• Stor möjlighet att påverka produktstrategi och affärsutveckling
• Kort beslutsväg och nära samarbete med ledning och ägare
• Möjlighet att bygga upp strukturer och arbetssätt för framtidens produktorganisation
Ansökan & Kontaktuppgifter
Ansökan genom att maila CV och en text om varför du ser dig som rätt match för denna roll till rekrytering@tollco.se
Vid frågor om tjänsten kontakta Tollcos VD Kristoffer Ekelund kristoffer.ekelund@tollco.se
(observera att ansökning skickas till rekrytering@tollco.se
)
Sista ansökningsdag - 2026-04-10 Så ansöker du
E-post: rekrytering@tollco.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tollco AB
