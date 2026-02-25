Affärsområdeschef Till Elkedjan Invest - Svenska Elkedjan AB
2026-02-25
Svenska Elkedjan grundades 1966 och präglas idag av ett personligt och entreprenörsdrivet arbetssätt. Vi är idag en av Sveriges största kedjor för elinstallatörer och arbetar både med proffs- och privatkunder. Elkedjan finns på 190 platser med över 1 900 medarbetare över hela landet. Kedjekontoret med centrallager finns i småländska Anderstorp. 2024 bildades Elkedjan Invest där vi samlar och utvecklar de installationsbolag vi förvärvar.
Inom Svenska Elkedjan AB finns två starka varumärken; Elkedjan och E2 Teknik www.e2teknik.se.
Vill du leda, utveckla och bygga framtidens installationsbolag - tillsammans med Sveriges största medlemsägda elinstallationskedja?
Elkedjan fortsätter sin tillväxtresa och söker nu en drivande och strategisk ledare till Elkedjan Invest.
De senaste åren har installationsbranschen präglats av intensiva förvärv och konsolideringar. För att möta utvecklingen och samtidigt ge våra delägare ett bra alternativ inom kedjan, startade Elkedjan under 2023 affärsområdet Elkedjan Invest - en långsiktig satsning där vi förvärvar installationsföretag från våra delägare på marknadsmässiga villkor. Syftet är tydligt; Att behålla och utveckla kompetens, kultur och lönsamhet inom Elkedjan - och fortsätta växa tillsammans.
Den 1 januari 2024 genomförde Elkedjan sina första förvärv. Nu söker vi en ny ledare som vill vidareutveckla affärsområdet, stärka strukturen och bidra till framtidens Elkedjan.
Rollen
Som affärsområdeschef för Elkedjan Invest får du en unik möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med utvecklingen av våra bolag. Du blir en central kultur- och kunskapsbärare inom "Elkedjan Way" och arbetar nära såväl VD:ar som delägare och är en del av koncernledning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda utvecklingen av förvärvade bolag - strategiskt, operativt och ekonomiskt
• Utveckla styrning, rapportering och uppföljning inom Invest
• Utveckla och coacha nyckelpersoner i organisationen
• Söka upp och ha dialog med potentiella förvärvskandidater
• Aktiv i DD-processer och förvärvsarbete tillsammans med specialister
• Sprida best practice och erfarenheter vidare till övriga delägare
• Vara kulturbärare och stärka gemenskapen inom Elkedjan
Formellt ansvar
• Budget- och resultatansvar för affärsområdet
• Personalansvar
• Rapportering till koncernchef och styrelse
• Leda och utveckla det strategiska, taktiska och operativa arbetet inom Invest
Din utgångspunkt blir något av våra kontor i Anderstorp eller Jönköping, men även andra orter i södra eller mellersta Sverige kan fungera. Rollen innebär regelbundna resor till våra Invest-bolag och potentiella förvärvskandidater.
Vi söker en ledare som känner sig hemma i installationsbranschen och förstår hur entreprenad-, installations- eller tjänsteföretag fungerar i vardagen. Du har erfarenhet som ledare och har dokumenterat goda resultat av att driva utvecklings- och förändringsarbete i säljdrivna verksamheter. Med god förståelse för verksamhetsekonomi, affärsutveckling och strategiskt tänkande har du förmågan att skapa struktur, tydlighet och långsiktighet.
Som person är du entreprenöriell och visionär, men samtidigt strukturerad och förutsägbar i ditt ledarskap. Du driver arbetet framåt med energi, tydliga mål och en naturlig förmåga att engagera och skapa delaktighet. Du trivs i rollen som coach och kulturbärare, och har lätt för att bygga förtroende, relationer och starka team.
Vår värdegrund - SEGRA
S - Samarbete
E - Engagemang
G - Glädje
R - Respekt
A - Ansvar
Dessa värderingar genomsyrar vårt arbetssätt, våra relationer och vår framtidsresa. Tillsammans bygger vi ett starkare Elkedjan - bolag för bolag, människa för människa.
Välkommen med din ansökan!
