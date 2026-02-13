Affärsområdeschef - driv transformation och stärk den offentliga måltiden
2026-02-13
Vill du driva transformation och stärka den offentliga måltiden? Vi söker en erfaren ledare som vill ta ansvar för en verksamhet där kvalitet, effektivitet och samhällsnytta går hand i hand.
För oss är mat mer än bränsle - den ska ge energi, glädje och en guldkant på vardagen. Inom affärsområdet serverar vi dagligen tusentals måltider till sjukhuspatienter och äldre, samt till besökare i våra öppna restauranger. Verksamheten bedrivs både i stora, centrala produktionskök med leverans av kyld mat - där produktion, logistik och flödesoptimering är avgörande - och i mottagnings- och tillagningskök nära våra gäster. Affärsområdet ansvarar även för drift av patienthotell med tjänster inom måltid, städ, reception och kringtjänster.
Ditt uppdrag
I rollen leder du ett team av chefer och har det övergripande ansvaret för affärsområdets resultat. Genom ditt ledarskap säkerställer du stabil och välfungerande drift, där verksamheter och kontrakt levererar hög kvalitet, stark servicekultur och god lönsamhet. Strategi omsätts till operativ framgång, och du skapar förutsättningar för att verksamheten når både ekonomiska och operativa mål.
Med fullt P&L-ansvar driver du affären framåt, arbetar nära kunder och leder utvecklingen inom hela affärsområdet. Du rapporterar till Segmentsdirektören och ingår i segmentets ledningsgrupp, där du bidrar med helhetsperspektiv och strategiskt arbete för segmentets fortsatta utveckling.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Leda och utveckla befintliga kontrakt med fokus på service, kvalitet, effektivitet och långsiktiga kundrelationer
• Driva förändring och förbättring i en komplex och rörlig kontraktsmiljö
• Säkerställa operativ excellens och hög servicenivå i hela affärsområdet
• Leda och utveckla chefer och tvärfunktionella team, samt bygga en stark och prestigelös teamkultur
• Samverka med drift, ekonomi och supportfunktioner i en matrisorganisation
• Identifiera och driva nya affärsmöjligheter, innovation och skalbarhet
Vem är du?
Du är en erfaren och trygg ledare med dokumenterad förmåga att driva affärer mot offentlig sektor, gärna inom måltidstjänster eller livsmedelsområdet. Du kombinerar kommersiellt fokus med ett engagerat, inkluderande och situationsanpassat ledarskap och trivs i en miljö med förändring och utveckling.
Du har ett starkt produktionsaffärsmannaskap, förstår komplexa flöden och logistik och kan fatta beslut som balanserar kvalitet, effektivitet och kundnytta. Du är analytisk och strategisk, men samtidigt pragmatisk och handlingskraftig i genomförandet.
Mer om dig:
• Dokumenterad erfarenhet av att leda och driva måltids- eller servicekontrakt med stora kunder
• Djup erfarenhet av förändringsledning och transformation i föränderliga kontraktsmiljöer
• Affärsutvecklings- och strategisk erfarenhet med förmåga att identifiera nya tillväxtmöjligheter
• Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team i komplexa organisationer
• Ekonomiskt ansvar med vana att hantera P&L, budget och uppföljning
• Starkt fokus på operativ kvalitet, serviceleverans och processförbättring
• Meriterande: erfarenhet från livsmedelsproduktion eller måltidsverksamhet
• Meriterande: eftergymnasial utbildning inom relevant område
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en dynamisk roll i en global organisation där du får vara med och göra verklig skillnad - både för våra kunder och medarbetare.
Hos oss får du:
• Hybrid arbetsmiljö med flexibilitet
• Förmåner som friskvårdsbidrag, lunchförmån och möjlighet till volontärarbete på arbetstid
• En inkluderande och stöttande kultur med fokus på samarbete och innovation
Tjänsten utgår från Stockholm, med resor inom affärsområdet.
Ansökan
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
• Rekryterande chef, Segmentsdirektör: Angelica Jarl, angelica.jarl@sodexo.com
• Talent Acquisition Manager: Lina Larsson, lina.larsson@sodexo.com
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan senast den 31 mars.
För denna tjänst kommer vi att genomföra personlighets- och logikanalys samt bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med extern leverantör. Slutkandidaten informeras och ombeds ge sitt medgivande innan kontrollen genomförs.
