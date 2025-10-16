Affärsområdesanvarig Automotive till RT-Labs, Göteborg
RT-Labs är ett svenskt teknikföretag med global räckvidd. Vi utvecklar industriell kommunikationsmjukvara för inbyggda system som används i allt från fusionskraftverk till industrirobotar och rymdteknik. Sedan starten 2002 har vi hjälpt produktutvecklande industriföretag att bygga smartare, snabbare och mer pålitliga inbyggda system.
Vi är specialister på realtid, industriella nätverk och mjukvaruplattformar. Våra lösningar gör det enkelt för företag att lansera nya produkter på kortare tid, till lägre kostnad och med högre kvalitet. Genom att kombinera en stabil och framtidssäkrad programvaruplattform med kraftfulla verktyg, effektiva processer och spetskompetens erbjuder vi en helhet som gör verklig skillnad.
RT-Labs är privatägt och präglas av ingenjörsanda och innovationslust. I dag är vi omkring 30 medarbetare fördelade på fyra kontor: Göteborg, Stockholm, Västerås och Malmö. Tillsammans omsätter vi cirka 50 miljoner kronor och fortsätter växa med målet att göra industriell kommunikation i inbyggda system enklare och mer tillgänglig för hela världen.
Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtiden för ett teknikbolag i framkant? Som Affärsområdesansvarig Automotive på RT-Labs får du en nyckelroll i att utveckla och leda bolagets viktigaste affärsområde. Här finns stora möjligheter att påverka, bygga struktur och skapa tillväxt i ett bolag med stark teknisk grund och ambitiösa mål.
Dina ansvarsområden
I rollen som Affärsområdesansvarig Automotive får du det övergripande ansvaret för att utveckla RT-Labs affär inom fordonsindustrin. Du driver arbetet med att bygga långsiktiga kundrelationer, utveckla nya affärsmöjligheter och säkerställa lönsam tillväxt. Tillsammans med VD formar du den kommersiella strategin och bidrar aktivt till den kulturella transformationen mot en mer affärsdriven och kundfokuserad organisation. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt ansvar och innebär nära samverkan med teknikteam, kunder och ledningsgrupp.
Tjänsten rapporterar till VD ingår i ledningsgruppen. Du ansvarar för och leder ett mindre team på två personer. Placering för tjänsten är på huvudkontoret i Göteborg.
Om dig
Du är en affärsdriven ledare med förmåga att både se helheten och agera i det dagliga. Du trivs i en miljö där du får bygga upp, påverka och skapa struktur. Med din kommunikativa och relationsskapande förmåga bygger du förtroende både internt och externt, och du har en naturlig känsla för att förena teknik och affär. Du har dokumenterad erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom fordonsindustrin samt god förståelse för dess beslutsvägar och affärslogik. Erfarenhet av att driva komplexa B2B-processer, leda team och arbeta nära teknik är meriterande.
Du erbjuds
Hos RT-Labs blir du en del av ett teknikdrivet företag med spetskompetens inom inbyggda system och kommunikation. Bolaget står inför en spännande förändringsresa där du får stort inflytande och möjlighet att forma både din roll och affärsområdets framtid. Du får arbeta i en miljö som präglas av kompetens, trygghet och stolthet - där idéer tas tillvara och initiativ uppmuntras.
Ansökan & kontakt
I den här rekryteringen samarbetar RT-Labs med Maquire. Varmt välkommen med din ansökan via maquire.se senast den 9 november. Om du har frågor, kontakta gärna Maria Hörnestam 076-338 76 46 på Maquire.
