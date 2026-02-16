Affärsområdesansvarig till växande konsultbolag inom fastighetsservice
Vill du arbeta affärsnära i en senior roll där du utvecklar kundrelationer, driver affärer och bidrar till att skapa attraktiva och välfungerande kontorsmiljöer? Vi söker till vår kund nu en Affärsområdesansvarig som vill ta helhetsgrepp över kund, affär och utveckling inom ett växande tjänsteområde.
Rollen kombinerar strategisk affärsutveckling med operativt kundansvar och passar dig som är trygg i dialogen med fastighetsutvecklare, fastighetsägare och hyresgäster. Du arbetar långsiktigt, konsultativt och relationsdrivet med fokus på kvalitet, service och värdeskapande lösningar.
Du blir en nyckelperson i att vidareutveckla affären och stärka samarbeten med kunder som formar framtidens fastigheter och arbetsplatser.Om företaget
KFX HR-partners fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare. Våra ledord på KFX är stolthet, omtanke och engagemang och dessa genomsyrar allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla och fördjupa kundrelationer samt driva affärer inom fastighetsservice. Du arbetar nära kundens verksamhet och behov och skapar lösningar som bidrar till attraktiva, hållbara och effektiva kontorsmiljöer.
Du kommer bland annat att:
Ha övergripande ansvar för utvalda nyckelkunder inom fastighetsbranschen
Driva nykundsbearbetning och identifiera nya affärsmöjligheter
Utveckla befintliga avtal och tjänsteleveranser
Leda affärsdialoger från behovsanalys till offert, avtal och uppföljning
Arbeta rådgivande kring service, arbetsmiljö och användarupplevelse i fastigheter
Samordna interna leveransteam för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet
Bidra till utveckling av tjänsteerbjudande och arbetssättKvalifikationer
Du är en erfaren, trygg och affärsdriven relationsbyggare som förstår både kundens affär och värdet av högkvalitativ serviceleverans. Du är van att arbeta självständigt med stort kundansvar och trivs i roller där förtroende och långsiktighet är centralt.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet av kund- och affärsansvar, gärna kopplat till fastighet eller närliggande branscher
Gedigen bakgrund inom B2B-försäljning och affärsutveckling
Vana att arbeta med komplexa tjänsteaffärer och längre kundcykler
God förståelse för fastighetsutveckling, förvaltning eller arbetsplatsnära tjänster
Mycket god kommunikativ förmåga och trygghet i dialog med beslutsfattare
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ handlingskraft
Som person är du strukturerad, proaktiv och förtroendeskapande. Du bygger relationer naturligt och drivs av att skapa konkret kundnytta.
Du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, service management, fastighet, marknad eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Praktisk erfarenhet av tjänsteleveranser mot fastighetsbolag eller projektorienterade miljöer är meriterande.Övrig information
Tjänsten är på heltid hos vår kund i centrala Stockholm där du erbjuds en tillsvidareanställning hos kunden. Tillträde i april 2026. Vid frågor är du välkommen att kontakta William Ericson på 070-663 99 09 alt. william.ericson@kfx.se
.
#HPA Ersättning
