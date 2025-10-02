Affärsjurister inom Rättsavdelningen, Stockholm
2025-10-02
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du beredd att göra skillnad?
Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen av myndighetens verksamhet och för att driva vägledande avgöranden som rör Försäkringskassans verksamhet. Rättsavdelningen ansvarar även för att hålla samman myndighetens regelutvecklingsarbete och för det rättsliga stödet till vissa avdelningar. Avdelningen är också stabsfunktion till styrelsen och generaldirektören i rättsliga frågor. Rättsavdelningen behöver fler jurister som kan tänka strategiskt och kreativt och som vill vara med och utveckla och förädla regelverket bakom de 21 miljoner beslut Försäkringskassan fattar varje år, så att det blir tydligare och mer förutsägbart. Framförallt handlar det om att använda dina kunskaper och erfarenheter till att göra skillnad för enskilda människor och hela samhället.
Vi söker nu jurister till området som jobbar med affärsjuridik.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som affärsjurist ger du rättsligt stöd i frågor som rör Försäkringskassans affärsmässiga relationer. Arbetet är riktat mot att ge stöd i juridiska frågor till myndighetens upphandlingsenhet i samband med upphandlingar men också till IT-avdelningen, Avdelningen för ledningsstöd och analys, HR-avdelningen och Kommunikationsavdelningen gällande myndighetens avtalsrättsliga relationer. Du kommer bland annat att arbeta med framtagning och tolkning av avtal och andra frågor kopplade till löpande avtalsförvaltning med viss betoning på IT-avtal. Du kommer även att vid behov föra myndighetens talan i domstol i samband medöverprövningar enligt lagen om offentlig upphandling och andra processer, till exempel vid avtalstvister. Du deltar också i projekt och förstudier där din kompetens behövs.
Tjänsten passar dig som vill och kan arbeta självständigt. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för en enhetlig och korrekt rättstillämpning på Försäkringskassan. Du bidrar till ett gott samarbete både inom avdelningen och med andra avdelningar. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete, med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi utgår i vårt arbete från Försäkringskassans etiska kod och värderar en god arbetsmiljö. Medarbetarna har möjlighet att arbeta en viss del av sin arbetstid på distans. Som jurist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har juristexamen
• är notariemeriterad eller har erfarenhet av annat kvalificerat juridiskt arbete som kan bedömas likvärdigt
• har flera års erfarenhet av att arbeta med affärsjuridiska frågor från myndighet, advokatbyrå eller motsvarande
• har goda kunskaper i dataskydd, offentlighet och sekretess samt förvaltningsrätt
• har mycket goda kunskaper i avtalsrätt, särskilt IT-rättsliga avtal och/eller upphandlingsjuridik
• uppskattar och har mycket god förmåga att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos olika samarbetspartners
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet från överrätt i allmän eller förvaltningsdomstol tex. som assessor, justitiesekreterare eller föredragande
• har erfarenhet av säkerhetsjuridik och immaterialrätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma vara aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Rekryterande chef: Ann-Charlotte Forsberg, tel. 010-114 14 04 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Karin Sjöslätt, karin.sjoslatt@forsakringskassan.se
, tel. 010-113 45 05 (för frågor om rekryteringsprocessen). Vid fackliga frågor kontakta Fackförbundet ST: Behzad Barkhodaee, tel. 010-116 22 96, Saco-S: Cecilia Silversson, tel. 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström, tel. 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den torsdagen den 23 oktober. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
