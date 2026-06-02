Affärsjurist till snabbväxande AI-bolag i Göteborg!
Var med och bygg framtidens juridik!👩⚖️
Trött på att göra "som man alltid har gjort"? Redo att kombinera juridisk spets med AI, affär och tempo?💥
Vi söker nu en affärsorienterad och handlingskraftig jurist som vill ta nästa steg i en miljö där juridisk spetskompetens kombineras med avancerad AI-teknik och tydligt affärsfokus.
💼Om uppdraget
Vår kund är en snabbväxande, teknikdriven aktör som utmanar den traditionella juristmarknaden. Med en AI-baserad arbetsmodell och ett datadrivet angreppssätt effektiviseras juridiska processer – utan att kompromissa med kvalitet, precision eller omdöme. Här är juridiken inte en stödfunktion. Den är ett strategiskt verktyg.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas och bygger just nu strukturer, erbjudande och framtida position. Rätt person får en central roll i denna utveckling.
🎯Ditt ansvar
Du driver egna ärenden från start till mål med fullt kundansvar och arbetar nära beslutsfattare. Beroende på din inriktning omfattar rollen exempelvis:
⚖️ Processrätt
Hantering av fordringsmål och kvalificerade tvister
Upprättande av stämningsansökningar och processinlagor
Förhandlingar
Strategisk rådgivning inom tvistlösning och förlikning
📈 Bolagsrätt
Projektledning av nyemissioner
Incitamentsprogram
Fusioner och omstruktureringar
Aktieägaravtal
Transaktionsnära rådgivning
Du bidrar samtidigt till utvecklingen av en modern, AI-stödd leveransmodell där juridik produceras mer effektivt, skalbart och affärsnära.
✅Kravprofil
Vi söker dig som kombinerar juridisk integritet med affärsförståelse. Vi tror även att din kompetens ryggsäck innehåller:
En godkänd juristexamen
Några års relevant erfarenhet inom processrätt och/eller bolagsrätt
Bakgrund från advokatbyrå, bolag eller kvalificerad konsultverksamhet
Flytande svenska och engelska
✨Extra plus om du har erfarenhet från:
Inkasso- eller tvistfokuserad verksamhet
Transaktionsintensiva miljöer
Arbete nära ledning och styrelse
Start-up, scale-up eller tekniktung miljö
🔎Din profil
Du är trygg i din juridiska kompetens och har förmågan att omsätta den i affärsvärde.
Strategisk och analytisk
Självständig med stark leveransförmåga
Professionell och förtroendeingivande i kunddialog
Strukturerad och lösningsorienterad
Intresserad av teknik och AI som verktyg för kvalitativ utveckling 🤖
Du trivs i en miljö med högt tempo, höga ambitioner och tydlig riktning.
🌱Vad vår kund erbjuder:
En möjlighet att vara med och forma en ny generation juridiska tjänster
Reellt inflytande över metodik, struktur och erbjudande
Entreprenöriell kultur med hög professionalism
För rätt person: incitamentsprogram och möjlighet till delägarskap
🤝Praktiska detaljer:
Placering: Göteborg med möjlighet till distansarbete
Omfattning: Heltid 100% tillsvidaretjänst
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer och har som ambition att tillsätta tjänsten under sommaren 2026 eller enligt överenskommelse.
