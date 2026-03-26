Affärsinriktad Redovisningskonsult - Talenom Stenungssund
Arbetar du idag som Redovisningskonsult och är nyfiken på nästa steg i karriären? Vill du bli en del av vårt härliga team i Stenungsund där vi inom kort flyttar till helt nyrenoverade lokaler? Då är tjänsten som Redovisningskonsult hos oss något för dig!
Vad vi erbjuder dig
En varm företagskultur som präglas av värderingarna Mod, Omtanke och Vilja
Möjlighet att påverka och vara med och forma vår framtida utveckling
Stort fokus på dina egna karriär- och utvecklingsmål
En modern och digital arbetsplats, certifierad som "Great Place to Work"
Om rollen
I rollen som Redovisningskonsult ansvarar du för ett antal kunduppdrag där du arbetar brett - från löpande redovisning och bokslut till kvalificerad rådgivning. Du har en central roll i att bygga och utveckla förtroendefulla relationer med både befintliga och potentiella kunder - och på så vis kombineras operativt arbete nära kunden med mer strategisk affärsrådgivning.
Som Redovisningskonsult arbetar du både självständigt och i team, med ett tydligt fokus på att utveckla arbetssätt och säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för ett flertal bolags redovisning
Upprätta bokslut, årsredovisningar samt ansvarar för kvalitetssäkringar
Upprätta skatteberäkningar och deklarationer
Bidra till digitalisering och effektivisering av kundernas ekonomiprocesser
Vem vi söker
Vi söker dig som har lätt för att skapa förtroende i dialog med kund, en stark kommunikativ förmåga och inte är rädd för att ta initiativ till förbättring. Du tycker om att vara en del av ett team och har förmågan att driva arbetet framåt med kvalitet och engagemang. Du delar våra värderingar och trivs i en miljö där mod, omtanke och vilja genomsyrar arbetet.
Utöver ovan ser vi att du:
Har god erfarenhet av att jobba som redovisningskonsult på byrå
Är bekväm med bokslut och övriga årstjänster.
Har ett affärsmässigt förhållningssätt och intresse för kundrelationer
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Rekryteringsprocessen
Tycker du att tjänsten låter spännande? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Ansökan: Vi tar inte emot några ansökningar via mejl, utan du söker enkelt tjänsten på vår karriärsida (En unik karriär - Talenom Sverige). Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
Rekryteringsprocessen består utav telefonintervju, intervju med HR, case/kunskapstest, intervju med rekryterande ledare samt referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Talenom
Talenom är ett modernt redovisnings- och rådgivningsföretag som lägger stort fokus på effektiva, digitala arbetssätt som gynnar såväl medarbetare som kund. Vi grundades i Finland 1972 och har vuxit från att vara ett litet familjeföretag till att idag vara en internationell koncern börsnoterade på Helsingforsbörsen. Vi är stolta över att vi förenklar vardagen för entreprenörer i Sverige, Finland, Italien och Spanien med digitala och innovativa tjänster inom redovisning, lönehantering och kvalificerad rådgivning.
I Sverige startade vi 2019 och vi är idag cirka 250 medarbetare fördelade på över 25 kontor. Vi är certifierade av Great Place to Work och arbetar varje dag för att vara en av de bästa arbetsplatserna - inte bara i Sverige, utan i världen.
