Affärsgymnasiet Sports Academy söker timvikarie i spanska
Edukatus Alliance AB / Gymnasielärarjobb / Umeå Visa alla gymnasielärarjobb i Umeå
2025-08-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Umeå
, Skellefteå
, Sundsvall
, Gävle
, Kiruna
eller i hela Sverige
Affärsgymnasiet Sports Academy är mer än ett idrottsgymnasium - det är en plats där passion, driv och personlig utveckling får utrymme i både idrott och skola.
Vi erbjuder en trygg miljö där eleverna inspireras till balans - från elitidrott inom hockey, fotboll, innebandy, ridning eller padel, till gedigen studiegång med moderna arbetssätt och engagerade lärare.
Skolan präglas av en kultur som står för prestation på och utanför planen, och eleverna lämnar med mer än bara betyg - de tar med sig en vinnande inställning, sunda vanor och självkänsla inför framtiden
Thoren Sports Academy erbjuder en utbildning som förbereder våra elever för framgång inom idrott, entreprenörskap och ledarskap.
VI söker nu efter en timvikarie i spanska som vill vara med och bidra till att ge våra elever en utbildning av hög kvalitet.
Vi söker dig som:
Vill lära ut om dina ämnesområden på ett inspirerande sätt och har gedigen ämneskompetens inom Spanska. Är engagerad i ämnets roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna. Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt ämnesområde och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt Vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som utmanar och utvecklar eleverna samt bygger förtroendefulla relationer med både elever och kollegor. Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation samt gedigen ämneskompetens inom moderna språk spanska
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/332". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Affärsgymnasiet Sports Academy, Affärsgymnasiet Sports Academy Umeå Kontakt
Birke Weidringer-Fahlqvist 072-2307263 Jobbnummer
9453649