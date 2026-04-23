Affärsförvaltare Lager & Logistik (Konsultuppdrag)
Uppdragsperiod: 25 maj 2026 - 31 december 2026
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Placering: Stockholm (Hammarbydepån + regelbundna besök på fjärrlager)
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren affärsförvaltare inom lager och logistik till ett större samhällsviktigt uppdrag inom kollektivtrafiksektorn. Uppdraget innebär att du blir en nyckelperson i arbetet med att skapa struktur, förbättra processer och säkerställa effektiva lager- och logistikflöden.
Du kommer att arbeta nära ett mindre team och bidra både operativt och strategiskt i utvecklingen av lagerverksamheten.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för fyra fjärrlager
Säkerställa struktur, ordning och kvalitet i lagerhanteringen
Planera, genomföra och följa upp inventeringar
Säkerställa korrekt lagersaldo och datakvalitet
Utveckla och tydliggöra arbetssätt inom lager och logistik
Samverka med interna funktioner som inköp, planering och ekonomi
Identifiera och driva förbättringar inom lager- och logistikflöden
Om arbetsmiljön
Du kommer att arbeta huvudsakligen från ett centrallager i södra Stockholm, med återkommande besök på externa lager (cirka 2-3 dagar per vecka).
Uppdragsgivaren erbjuder en dynamisk miljö där samarbete, struktur och utveckling står i fokus.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lager- och logistikstyrning
Är strukturerad och kvalitetsmedveten
Har god förmåga att analysera och förbättra processer
Trivs i en roll med många kontaktytor
Är självgående och ansvarstagandeÖvrig information
Utrustning och arbetsplats tillhandahålls av uppdragsgivaren
Säkerhetsprövning krävs (process kan ta 10-16 veckor)
Möjlighet till förlängning finns (upp till 6 × 6 månader)Så ansöker du
Skicka in din ansökan snarast, dock senast 6 maj 2026. Urval sker löpande.
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9871757
9871757