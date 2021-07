Affärsdriven säljare med VD-ambitioner till AI-bolag! - Xamera AB - Säljarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Xamera AB

Xamera AB / Säljarjobb / Linköping2021-07-062021-07-06Vi söker dig som vill ha en nyckelroll i att ompositionera och skapa tillväxt för ett mindre bolag med etablerad verksamhet. Du brinner för försäljning, affärsutveckling och är lockad av möjligheten att inom ett år ta ett helhetsansvar i rollen som VD. Bolaget har idag kunder som Volvo, Scania, SAAB, Tetra Pak och Epiroc. Du kommer kontinuerligt att få stöd av erfarna "management" personer under ompositioneringen och tillväxten av bolaget.Vi söker dig som:Vi söker dig som har ett intresse för att bygga företag och även potentiellt bli delägare. Vi erbjuder dig en möjlighet att tillsammans med Fodinas ledning utveckla en plan för bolagets tillväxt att leverera på.Vi tror att du är en strukturerad person som gillar att ta ansvar. Din styrka är att bygga relationer, kommunicera och hitta lösningar. Du använder analys för att förstå verksamheten och hitta rätt väg framåt.I grunden är du troligen civilekonom, civilingenjör inom industriell ekonomi eller liknande. Kanske har du nyligen tagit examen eller så har du hunnit jobba något/några år?Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Du triggas av att bygga bolag, sätta strategier och arbeta mot mål. Du är inlyssnande och självgående och förstår vikten av att jobba ihop i ett team och dra nytta av allas erfarenheter och kompetenser.I denna roll kommer du att trivas om du vill göra långsiktig karriär på Fodina och vill vara med på en spännande resa framåt!Fodina är ett drivet entreprenörsbolag med ursprung från Linköpings universitet. Affärsidén är att hjälpa företag att kommunicera enhetligt, begripligt och korrekt med hjälp av tjänster och avancerade programstöd (AI, automatiseringar) inom språkteknologi. Konkret innebär det exempelvis att säkerställa att ett företags erbjudande framförs i en konsekvent stil, ton och ordval, oavsett hur många olika avsändare (och språk) det finns till kommunikationen. Med dagens fokus på "content" i alla former finns det en stor möjlighet för Fodina att skala upp sin verksamhet.Om anställningen:Anställningen är på heltid 100 %, det är en direktrekrytering som hanteras av Xamera AB där du blir anställd hos Fodina.Xamera är karriärföretaget som ger dig möjlighet att ta ställning till de mest intressanta karriärmöjligheterna inom IT/Teknik & Ekonomi. Vårt mål är att hjälpa till att kickstarta karriären för dig som är ingenjör, ekonom eller teknisk profil till spännande möjligheter hos företag inom primärt IT- och tekniksektor.Startdatum:Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Detta uppdrag tillsätts löpande, vänta inte med din ansökan.Allmän information:Ansök genom länken nedan! Hittar du den inte? Klicka här: https://xamera.teamtailor.com/... https://xamera.teamtailor.com/jobs/1035648-fri-programvara-python-vi-soker-systemutvecklare). Om du har några frågor gällande tjänsten kan du kontakta ellen@xamera.se . Detta uppdrag tillsätts löpande.Ort: LinköpingVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-23Xamera AB5849960