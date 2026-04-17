Affärsdriven redovisningskonsult sökes till nytänkande byrå!
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Vår kund söker nu en driven redovisningskonsult som vill ta en central roll i en nystartad byrå. Du kommer att arbeta brett med löpande redovisning och ha nära kontakt med kunderna i det dagliga arbetet.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och vill vara med och bygga upp strukturer och rutiner från grunden. Dina arbetsuppgifter
* Löpande bokföring och månadsavstämningar
• Momsdeklarationer och rapportering till Skatteverket
• Kundfakturering och bevakning av kundreskontra
• Medverkan vid upprättande av årsredovisningar
• Löneadministration
• Löpande kundkontakt och ekonomisk rådgivning
Vi söker dig som har:
• Har utbildning inom ekonomi/redovisning, eller likvärdig erfarenhet
• Har praktisk erfarenhet av bokföring och redovisningsarbete
• Är van att arbeta självständigt och strukturerat
• Gillar att jobba i en entreprenöriell miljö där man får vara med och fatta snabba beslut.
• Trivs i en miljö där du får vara med och bygga upp rutiner och processer
• Systemerfarenhet från fortnox och hogia (eller liknande system)
Vi erbjuder: * En nyckelroll med stor möjlighet att påverka ditt eget arbete
• Frihet under ansvar i en verksamhet med korta beslutsvägar
• Möjlighet att växa och utvecklas i takt med verksamheten
• Nära samarbete och ett engagerat team
Skicka in ditt cv och personligt brev så fort som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7591658-1953306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
