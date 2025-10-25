Affärsdriven Projektsäljare till K-Prefab i Region Syd
Karriärguiden Group Sweden AB / Säljarjobb / Hässleholm Visa alla säljarjobb i Hässleholm
2025-10-25
Vi ser fram emot din ansökan!
Placering: Hässleholm alternativt Malmö, eller enligt överenskommelse
Geografiskt arbetsområde: Region Syd
Omfattning: Heltid med tillträde snarast möjligt
Om K-Prefab AB
K-Prefab är en komplett stomleverantör som i huvudsak levererar prefabricerade betongstommar till bostäder, industri, offentliga byggnader och lantbruk. Med en omsättning på ca 1 miljard kronor och ca 500 engagerade medarbetare är vi en stark aktör i byggbranschen.
Vi hanterar hela processen från försäljning och projektering till produktion och montage, vilket ger våra kunder trygghet och kvalitet genom hela byggprojektet. Våra värdeord långsiktig, nytänkande och omtänksam genomsyrar allt vi gör - både i våra relationer och i våra lösningar.
Din roll
Vi söker dig som är affärsdriven, tävlings/mål-inriktad och har en stark förmåga att bygga långsiktiga relationer. Som projektsäljare hos oss får du ett stort ansvar - och stor frihet. Du har möjlighet att påverka, och själv styra din vardag för att nå både dina egna och företagets mål.
Du kommer att:
• Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter, genom täta kundbesök på fältet
• Skapa och vårda befintliga kundrelationer med fokus på långsiktighet och förtroende
• Samverka med interna team för att säkerställa kvalitet och leverans
• Delta i anbudsprocesser och vara drivande för att leverera attraktiva affärslösningar
Du samarbetar tätt med dina säljkollegor och får stöd av vårt erfarna back office-team. Du kommer även ha kontakt med våra projektledare, projektörer, montageledare och produktion.
Vi tror att du är:
• Positiv, utåtriktad, uthållig och har lätt för att skapa nya kontakter
• Samarbetsvillig och gillar att arbeta i team, men även ensam på fältet
• Självständig med god struktur och ansvarskänsla
Din kompetens/erfarenhet:
• Eftergymnasial utbildning, som högskola/universitet och gärna med teknisk/kommersiell inriktning
• Flytande svenska i tal och skrift
• Minst 5 års erfarenhet av försäljning och/eller projektledning inom liknande bransch
• Goda kontakter i branschen
• God datavana, särskilt i Office-paketet
• Erfarenhet av att arbeta i 3D-verktyg eller andra tekniska visualiseringsprogram
• God förståelse för byggprocessen
• Kunskap/erfarenhet inom hållbarhet och miljö
• Entreprenadjuridik
• B-körkort, då resor är en del av din vardag. Övernattningar förekommer.
Vi erbjuder:
• Ett stabilt företag med starkt varumärke och engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utveckla såväl kortsiktiga som långsiktiga affärer
• Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
• Tjänstebil och tjänstepension
• En arbetsmiljö där samarbete, omtanke och nytänkande står i fokus
• Frihet under ansvarPubliceringsdatum2025-10-25Så ansöker du
Vi kommer utvärdera inkomna ansökningar löpande varför du bör skicka in din ansökan snarast, dock senast 2025-11-20. Tjänsten kan tillsättas innan annonsens utgång.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Affärschef Jonas Pettersson, 076-1260490 eller HR-chef Leif Astikainen 070-8866059.
Välkommen till K-Prefab - där vi bygger framtiden tillsammans! Så ansöker du
