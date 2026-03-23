Affärsdriven och engagerad kundansvarig sökes till KFX HR-partner Göteborg
2026-03-23
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Vi söker nu en initiativtagande, resultatorienterad och strategiskt skicklig entreprenör som vill ta fullt ansvar för försäljningen i Göteborg. Som kundansvarig får du en central roll i att driva utveckling, stärka kundrelationer och säkerställa fortsatt tillväxt på marknaden.
Rollen innebär ett brett ansvar: du arbetar med försäljning till befintliga och nya kunder, driver egna kundkonton och fokuserar på att bygga och förvalta långsiktiga kundrelationer med hög kvalitet och lönsamhet.
Hos oss får du en affärsnära roll med stort handlingsutrymme, där du kan utveckla och bygga din egen affär samtidigt som du arbetar tillsammans med ett erfaret och engagerat team. I denna roll blir du en nyckelperson i organisationen - med ansvar att driva försäljning och utveckla kundrelationer, samtidigt som du säkerställer hög kvalitet och engagemang i allt vi gör.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en allt mer digital värd. KFX fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare.
Med inte mindre än 40 år i branschen har vi idag regionala kontor runt om i hela landet, med verksamhet i Göteborg sedan 2004. Vår målsättning är att kommunikationen, både internt och mot våra kunder, alltid ska präglas av respekt, lyhördhet och tydlighet. Hos oss kan du alltid komma med idéer, input och förslag - oavsett roll eller år inom bolaget.
Vårt arbetsklimat präglas av affärsfokus, teamkänsla och en positiv anda. På KFX stöttar vi varandra i motgångar och gläds åt varandras och vår gemensamma framgång.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundansvarig kommer du att ha ett helhetsansvar för försäljningen i Göteborg. Du arbetar både strategiskt och operativt för att utveckla befintliga och nya kundrelationer, och du bidrar aktivt till att stärka vår position på marknaden.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Identifiera och skapa nya affärsmöjligheter
Bygga och vårda långsiktiga relationer med kunder
Bidra till att stärka KFX HR-partners position på marknadenKvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet från branschen som är affärsdriven, handlingskraftig och van vid att och utveckla en verksamhet. Du har erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och att hitta, bygga och förvalta kundrelationer. Du har ett strategiskt sinne, men gillar också att vara operativ och driva utveckling framåt.
För att lyckas i rollen ser vi även att du har:
Kommunikativ förmåga och starkt relationsfokus, internt såväl som externt
Driv, nyfikenhet och vilja att ta fullt ägandeskap över verksamheten
Flytande kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Manuellt B-körkortÖvrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tills vidare
Plats: Göteborg
Lön: Fast lön med rörlig del (Kollektivavtal unionen)
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Thomas Nygren på 070-399 18 27 eller thomas.nygren@kfx.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
