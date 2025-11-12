Affärsdriven medarbetare med fokus på kundrelationer och resultat
2025-11-12
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta i en central och affärsdriven roll där du bygger relationer och matchar människor med rätt lösningar. Du kommer att ingå i ett engagerat team som arbetar mot tydliga mål och som tillsammans ansvarar för att skapa en smidig och effektiv process för våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:
• Hantera inkommande intresseanmälningar och förfrågningar via digitala system
• Arbeta med uppsökande kontakt via telefon för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i processen
• Boka och koordinera möten och visningar
• Samarbeta nära lokala team för att säkerställa goda resultat
• Stötta med administrativa uppgifter och dokumentation i processen
• Aktivt delta i möten och bidra med idéer för utveckling och förbättring
• Arbeta mot uppsatta mål och KPI:er
• Kontinuerligt besöka verksamhetsområden och delta i det operativa arbetet på plats
Tjänsten är ett heltidsuppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är förlagda under kontorstid, måndag till fredag, med önskad start omgående eller enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är resultatorienterad och motiveras av att arbeta mot tydliga mål. Med ett affärsmässigt förhållningssätt strävar du alltid efter att leverera högkvalitativa resultat och ser till att saker blir gjorda. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva processer framåt och göra konkret skillnad.
Samtidigt är du samarbetsorienterad och uppskattar att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Din relationsskapande förmåga gör att du bygger förtroende och skapar trygga, långsiktiga kontakter både internt och externt.
Du är strukturerad och handlingskraftig, men också flexibel och prestigelös när förutsättningarna förändras. Du ser möjligheter snarare än hinder och trivs i en miljö där både människor och resultat står i fokus.
Viktigt för tjänsten är:
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
• Kunskaper i andra språk är meriterande (arabiska är starkt meriterande).
• B-körkort krävs för att kunna ta dig till olika platser inom uppdraget och tillgång till egen bil är meriterande.
• Erfarenhet av kundkontakt, försäljning eller arbete i målfokuserade roller är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Svensson via Maja.Svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
