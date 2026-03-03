Affärsdriven Kundrådgivare med fokus på Fastighetsbyrån
Swedbank AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-03-03
Har du en stark passion för att leverera service av högsta kvalitet och överträffa kundens förväntningar? Vi söker en positiv, social, driven och proaktiv person med ett lösningsorienterat arbetssätt, som vill vara med och utveckla vårt nära samarbete med Fastighetsbyrån inom banken. Här får du en unik möjlighet att bidra till och forma framtidens kundupplevelser i en professionell och engagerad miljö.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara med och utveckla vårt Fastighetsbyrå-samarbete framåt genom proaktivitet mot deras kunder
Arbeta i ett nära sammansvetsat team med ett högt engagemang och fokus
Arbeta med kreditaffären och motiveras av att hjälpa våra kunder till en sund och hållbar ekonomi
I denna roll behöver du:
God kunskap och erfarenhet inom bolåneaffären
Swedsec bolånelicens/kreditmandat
Kompetens inom processdelen (tillträden) är meriterande
Swedsec rådgivarlicens, Bolånerådgivning, SAK/IDD, kompetens är meriterande
Vara effektiv, flexibel och lösningsfokuserad samt ha en god social förmåga
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
ta chansen att bli en nyckelspelare i ett av bankens mest prioriterade och snabbväxande affärsområden - bolån! Här satsar vi stort på just denna roll och ger dig unika möjligheter att växa, utvecklas och verkligen göra skillnad. Du kommer jobba i en modern och inspirerande miljö på ett av Sveriges vackraste Swedbankkontor, där varje dag är full av nya utmaningar och spännande möjligheter. Hos oss får du grymma kollegor och ett nära, dynamiskt samarbete med Fastighetsbyrån - tillsammans skapar vi en oslagbar kundupplevelse från bostadsköp till bolån! Vi värdesätter ett starkt teamarbete där vi stöttar varandra och drivs av att nå resultat i en professionell och utvecklande miljö.
Du kommer arbeta i en miljö som präglas av en positiv och affärsintensiv verksamhet, där ett proaktivt förhållningssätt och ditt engagemang för kundmötet och kreditaffären är nyckeln till framgång. Tillsammans med passionerade och erfarna kollegor arbetar du mot samma mål - att öka kundnöjdheten och stärka Swedbanks position i bolåneaffären.
Är du den som har viljan, brinner för att göra affärer, vågar ta initiativ och älskar att vara proaktiv - då är vi övertygade om att du kommer trivas i Mäklargruppen!
Välkommen med din ansökan!" Dragana Suvajac & Laden Edraki, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-03-27.
Placeringsort: Göteborg
Rekryterande chef: Dragana Suvajac, Laden Edraki
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
