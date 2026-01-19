Affärsdriven Konsultchef till vårt härliga team i Ludvika
2026-01-19
Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
I den här rollen blir du en nyckelperson i att bygga och utveckla relationer med tillverkande företag i Södra Dalarna. Du etablerar och vårdar kontakt med både nya och befintliga kunder, lär känna deras verksamheter och tillgodoser dem med rätt person.
Du har personal- och arbetsmiljöansvar för dina konsulter och hanterar den dagliga administration som rollen innebär - såsom schemaläggning, attestering av tider och utlägg, intervjuer, fakturering, samt upprättande av annonser och avtal.
Tjänsten är på heltid och utgår från vårt kontor i Ludvika. Ungefär halva din tid spenderas ute hos kund för att driva affärer och bygga relationer, medan den andra halvan ägnas åt administration och proaktivt arbete med att intervjua kandidater.Profil
Du älskar att bygga relationer, är optimistisk i din läggning och tror på din egen förmåga att klara av problem och situationer, på egen hand och i samarbete med andra. Du drivs av att göra bra och schyssta affärer med tre vinnare: kunden, kandidaten och Clockwork. Du har ett inre driv i att utmana och utveckla dig själv och detta leder till ett stort engagemang. Ett engagemang som tar uttryck i en tydlig "doer-attityd", du tar tag i saker och får det ur händerna. I mötet med kollegor, kandidater och kunder är du prestigelös. Du känner och utstrålar glädje och engagemang i arbetet.
Vi söker dig som vill bli en del av ett härligt och sammansvetsat gäng där tempot är högt och ingen dag är den andra lik. Du trivs i en dynamisk miljö där eget ansvar kombineras med nära samarbete i teamet. Som person är du relationsskapande och drivs av att arbeta både med människor och affärer. För oss är det inte din bakgrund som är avgörande - det viktigaste är att vi hittar rätt person som är nyfiken och taggad på att jobba med oss, vår personal och våra kunder.
Vi tror att du bor i Ludvika med omnejd och nu är redo att ta nästa steg i din personliga och professionella utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med tjänsteförsäljning. Rollen kräver B-körkort.Så ansöker du
Känns det här som helt rätt utmaning för dig? Vad kul! Då vill vi verkligen få veta mer om dig. Börja med att skicka in din ansökan via www.clockworkpersonal.se
och hör gärna av dig till Veronica Rönngren via 073 351 27 67 om du har frågor om oss eller om tjänsten. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Veronica Rönngren veronica.ronngren@clwork.se 073-3512767 Jobbnummer
9692957