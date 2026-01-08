Affärsdriven ekonom med inriktning mot revision och kvalificerad rådgivning
Vierta Revision är mer än en revisionsbyrå - vi är en engagerad partner som arbetar för att göra skillnad för våra kunder. Vi är en mindre byrå med några medarbetare men finns lokaliserad på tre orter; Vännäs, Vilhelmina och Storuman. Vi har fokus mot entreprenörer men bistår även offentliga kunder och hanterar alla associationsformer från det större bolaget till den enskilda firman. Vi har ett nära samarbete med redovisningsbyrån Vinstor, som vi även delar lokaler med vid orterna Storuman och Vilhelmina. Vinstor består av tretton medarbetare där vi tillsammans är en stark partner för lokala entreprenörer.
På Vierta brinner vi för att bidra till lokal utveckling och skapa värde för både våra kunder och samhället. Hos oss får du möjlighet att växa i en dynamisk organisation där innovation, mångfald och samarbete står i centrum. Vi tror på att ge tillbaka till vårt samhälle och att skapa långsiktiga relationer som gör skillnad. Vi värnar om landsbygden, vill vara delaktiga i kundernas utvecklingsmöjligheter och ha en lokal närvaro hos våra kunder.
Vi erbjuder dig en arbetsmiljö där du får möjlighet att forma din karriär och din kundbas - din framgång är vår framgång. Hos oss möts du av ett inkluderande klimat där idéer och innovation uppmuntras, ett stöttande team som hjälper dig att växa och stor flexibilitet i ditt arbete. Här får du friheten att påverka och skapa din egen väg framåt där vi gärna ser att du så snart som möjligt kan arbeta självständigt som en auktoriserad revisor eller som en auktoriserad redovisningskonsult som delvis jobbar med revision.Arbetsuppgifter
Som anställd hos Vierta Revision får du en unik chans att forma din egen väg inom revision, kvalificerat redovisning och affärsrådgivning. Du kommer att ansvara för ett femtiotal revisionskunder och har friheten att bygga och utveckla din egen kundportfölj. Hos oss kommer du att få jobba med revision och redovisning i nära samarbete med seniora kollegor. Rollen innebär att du arbetar både självständigt och i nära samarbete med vårt team, där du får sätta din personliga prägel på arbetet. Ingen dag är den andra lik - här kombineras kreativitet med struktur för att skapa bästa möjliga resultat för våra kunder. Du får möjlighet att påverka både din egen och företagets framtid genom att bidra med idéer och lösningar som gör skillnad.Profil
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet inom redovisning och revision och som brinner för affärsutveckling och att göra hållbara affärer. Antingen har du jobbat några år med revision, bokslut och rådgivning eller att du redan är auktoriserad men vill ta nästa steg i din utveckling. Du är självgående och lösningsorienterad, med en naturlig förmåga att ta ansvar och driva arbetet framåt. Din kreativa och nytänkande approach gör att du vågar prova nya vägar för att nå bästa resultat. Du har en stark kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Dessutom har du ett genuint intresse för att bidra till utvecklingen av lokalsamhället och skapa värde för både kunder och regionen. Möjliga placeringsorter är Vännäs, Vilhelmina och Storuman med möjlighet til distansarbete från annan ort. För den rätta finns möjlighet till framtida delägarskap.
I tjänsten utgår du från kontoret i Vännäs. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Vierta - där din kreativitet möter möjligheter !Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Malin Tengman, på tfn: 0733-51 27 28. Varmt välkommen med din ansökan!
