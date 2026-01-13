Affärsdriven CFO/Ekonomichef till mycket expansivt bolag - Lund
Med över 30 år i branschen är vi en av Skånes mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Affärsdriven CFO / Ekonomichef med tyngd inom ekonomistyrning till mycket expansivt bolag - Lund
Vill du vara med och bygga upp ekonomifunktionen i ett mycket expansivt bolag med stark tillväxt och hållbarhetsfokus? Är du en strategisk och coachande ledare med affärsfokus och lösningsorienterat arbetssätt som älskar processoptimering och värdeskapande affärsutveckling? Om du dessutom gillar att arbeta nära styrelse och ledning och utgöra strategiskt bollplank är detta förmodligen din nästa utmaning!
Du kommer att axla en nyckelroll där du får forma och driva den finansiella strategin framåt. Du ansvarar för att skapa och implementera en finansiell strategi som stöttar företagets tillväxtmål samt följer upp resultaten. Rollen innefattar att leverera finansiella rapporter och analyser till ledning och styrelse, samtidigt som du säkerställer att alltid följa aktuella finansiella regler och bestämmelser. Är du en erfaren och driven ekonom som vill vara med och bygga något stort? Då är detta rätt plats för dig! Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Utveckla en finansiell strategi för att stödja företagets tillväxtmål
Implementera den finansiella strategin och följa upp dess resultat
Förbereda finansiell rapportering och analys för företagets ledning och styrelse.
Säkerställa att företaget följer gällande finansiella regler och bestämmelser.
Utveckla en struktur för uppföljning av produktion och ekonomi
Leda ekonomisk rapportering, analys/uppföljning samt budget- och prognosarbeten
Stödja säljorganisationen med budget och produktkalkyler
Leda och ansvara för ekonomifunktionen och löneadministrationen
Ansvara för årsbokslut och skattedeklarationer
Koordinera med revisorer och andra externa parter
Du kommer att leda arbetet med att bygga organisatoriska funktioner och processer som integrerar försäljning, lagerhantering, produktion och råvaruanskaffning, samt implementera ett digitalt affärssystem. Du ansvarar även för att etablera mål som binder samman organisationens funktioner, med fokus på att minimera kostnader och maximera avkastningen på det arbetande kapitalet. Profil
Du har ett starkt business mindset och en passion för siffror. Med förmågan att sätta dig in i produktionsprocesser kan du effektivt koppla dessa till ekonomiska modeller och uppföljning. Du är en strategisk ledare som kan fatta välgrundade finansiella beslut och samtidigt bygga goda relationer på alla nivåer. Som coachande ledare engagerar du ditt team och skapar en positiv arbetsmiljö.
Med flera års erfarenhet från liknande roller i producerande bolag är du trygg i alla delar av ekonomifunktionen - från bokslut och månadsrapportering till hantering av valutor och lagerstyrning. Du har arbetat med olika affärssystem och IT-verktyg och har goda kunskaper inom controlling. Det är meriterande om du har internationell erfarenhet. Dessutom är du strukturerad, flexibel och effektiv, med ett starkt kundfokus och initiativförmåga. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med omedelbar start. Placering strax utanför Lund med viss möjlighet till distansarbete.
Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan omedelbart via länken. För mer information om tjänsten kontakta Karin Dahlin, Standby Workteam, tel. 0733-763988.
