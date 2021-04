Affärsansvarig säljare till mediebolag! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?För kunds räkning söker vi nu dig som vill ta ett steg in i mediebranschen och utvecklas som säljare. Kunden befinner sig i Stockholm och sitter i ljusa lokaler där gemenskap prioriteras. Du får förutsättningarna för att kunna axla rollen som Key Account Manager, i form av introduktion och coachning, för att sedan flyga mer fritt. Krav på personRollen ställer höga krav på ett starkt eget driv, att vilja vara med i ett uppstartsskede samt viljan att utveckla vår affär. I utbyte erbjuds du att arbeta med några av Sveriges mest välkända varumärken och vara en del av branschens snabbast växande digitala bolag samt att du har stor möjlighet att påverka din egen roll och din utveckling.För att lyckas i rollen som säljare vill vi att du har du haft ett arbete med stort fokus på kunden där din servicenivå varit hög, önskvärt med erfarenhet av uppsökande försäljning där du använt telefonen som ditt främsta verktyg. Du trivs i kontakten med andra människor, är serviceinriktad och har en hög ambitionsnivå.Vi ser det också som meriterande om du tillhör eller tidigare tillhört föreningslivet/idrottsrörelsen. Ange gärna vilken aktivitet du har utövat och på vilket sätt det har format dig som person. Den personliga lämpligheten är avgörande vid tillsättningen av denna tjänst. Vi söker dig med 2-5 års erfarenhet av försäljning som vill göra superkarriär i vårt nya affärsområde.Företaget söker dig som vill hitta ett nytt spännande jobb, du som vill vara kvar på sitt jobb men utvecklas samt du som har börjat fundera på nästa steg och vill utvidga ditt nätverk. Du sköter hela säljprocessen, från första samtal till avslut och har kontakt med kunder via telefon och mail men du kommer också att genomföra fysiska möten. Du tar kontakt med såväl medelstora som stora företag och arbetar aktivt med att hitta nya kunder.2021-04-09I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-23Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5680206