Affärsansvarig Företagsförsäljning Till Motor Trend

Vill du ta ett helhetsgrepp om en affär med stor potential, och samtidigt vara med och skapa struktur, tydlighet och lönsam tillväxt? Nu söker vi en Affärs- & Produktansvarig för LCV & Företagsförsäljning som får ett tydligt mandat att utveckla och äga hela LCV-affären, både strategiskt och operativt. Rollen är central i vår företagsaffär och sträcker sig över flera orter med stort utrymme att påverka.
Du rapporterar till Operativ chef, har inget personalansvar men ett starkt affärs-, coach- och produktansvar.
DIN VARDAG
I rollen som Affärs- & Produktansvarig LCV & Företagsförsäljning ansvarar du för att utveckla, strukturera och driva hela LCV-affären ur både produkt- och försäljningsperspektiv. Du är den naturliga ägaren av området och säkerställer att LCV blir en tydlig, integrerad och lönsam del av företagsaffären.
Ditt ansvar omfattar bland annat att:
Ha helhetsansvar för LCV-produkten, inklusive:
inköp
lagerstruktur och lageromsättning
sortiment
prissättning, kampanjer och bonusmål
Säkerställa rätt produktmix utifrån marknadens och kundernas behov
Följa upp och analysera lönsamhet, omsättning och nyckeltal
Vara specialiststöd inom LCV gentemot säljare och platschefer
En viktig del av vardagen är också försäljning och coachning. Du:
Äger och driver arbetssättet för proaktiv LCV- och företagsförsäljning
Coachar säljare i mötesbokning, säljprocess, affärsdialog och digitala arbetssätt
Skapar struktur genom regelbundna möten, tydlig aktivitetsuppföljning och gemensamt lärande mellan orter
Säkerställer fokus på rätt aktiviteter - de som faktiskt leder till affär
Rollen har geografiskt ansvar för cirka 10 orter och innebär ett nära samarbete med både säljorganisation och ledning.
VEM ÄR DU?
Du är en affärsdriven och strukturerad person som trivs i en operativ, "hands on"-roll där du får kombinera analys, försäljning och ledarskap utan formellt personalansvar. Du är trygg i din kompetens, van att ta ägarskap och motiveras av att bygga något som saknar tydlig struktur i dag.
Vi ser att du har:
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
Stark förståelse för LCV/transportbilar och dess affär
Erfarenhet av inköp, lagerstyrning eller produktansvar, gärna inom LCV
God vana av att arbeta med uppföljning av nyckeltal och affärsresultat
Förmåga att coacha och leda säljare på plats och på distans över flera orter
Som person är du:
Närvarande, tydlig och konsekvent
Praktisk, lösningsorienterad och affärsnära
Inspirerande genom ditt sätt att arbeta och din affärskunskap
Van att leda och påverka utan formell chefsroll
Strukturerad och trygg i att skapa ordning, fokus och riktning
VILL DU VETA MER?
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att höra av dig. I den här rekryteringen samarbetar Nordiska Motor med Nexer Recruit. Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
eller telefon +46703020273 för mer information, då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt dock senast 2025-02-21. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM MOTOR TREND AB
Motor Trend AB grundades i Mariestad 1984 och är återförsäljare för Toyota. Under 2024 firar Motor Trend 40 år av ständig utveckling. 2023 omsatte vi över 1 miljard och vi är idag ca 180 medarbetare fördelat på tio orter; Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Toyota är världens största biltillverkare, med återkommande toppbetyg på kvalitet och säkerhet. Så ansöker du
