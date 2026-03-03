Affärsansvar att bygga upp en marknad inom pensionärsuthyrning Lund
Goveteran support AB / Ekonomichefsjobb / Luleå Visa alla ekonomichefsjobb i Luleå
2026-03-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Goveteran support AB i Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vi söker en affärsdriven ledare som vill etablera och utveckla en lokal verksamhet inom bemanning av senior kompetens.
Detta är en provisionsbaserad roll med tydligt resultatansvar.
Om uppdraget
Du ansvarar för att bygga upp distriktet i din stad.
Du säljer bemanningstjänster till företag och privatpersoner.
Du rekryterar pensionärer till uppdrag.
Du bygger en kundbas med återkommande intäkter.
Du driver tillväxt och ansvarar för distriktets resultat.
Du leder lokalt.
Du säljer själv.
Du bygger struktur.
Ersättning
Helt provisionsbaserad ersättning kopplad till distriktets fakturerade volym.
Ingen övre gräns.
Exempel:
Vid 700-900 fakturerade timmar per månad uppnår distriktet en resultatnivå som motsvarar ledande befattning i mindre bolag.
Utvecklingsmöjlighet
Rollen innebär ett tydligt affärsansvar och kan över tid utvecklas till ett mer självständigt upplägg med fullt marknadsansvar.
Vi söker dig som
* Har dokumenterad tjänsteförsäljning
* Har haft resultat- eller budgetansvar
* Förstår marginal och volym
* Är beredd att arbeta utan fast lön
* Vill ta långsiktigt ansvar för en lokal marknad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: strauss@GOveteran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledare pensionärsuthyrning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Goveteran support AB
(org.nr 559346-9694), http://www.goveteran.se Arbetsplats
GOveteran Jobbnummer
9775499