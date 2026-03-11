Affärs- Och Systeminriktad Ekonom Inom D365 Business Central Till Validi
Ecit Services AB / Organisationsutvecklarjobb / Växjö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Växjö
2026-03-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecit Services AB i Växjö
, Jönköping
, Halmstad
, Helsingborg
, Falköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i Microsoft Dynamics 365 Business Central? Är siffror, system, människor och affärer ingredienser som attraherar dig? VALIDI är nya tidens redovisningsbyrå, vi växer och har stor efterfrågan på våra tjänster, varför vi behöver bli fler medarbetare med utgångspunkt från vårt kontor i Växjö men det finns också möjlighet att sitta på något av våra andra kontor Anderstorp, Jönköping eller Halmstad.
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter inom vårt tjänsteutbud med möjligheter att jobba i uppdrag inom olika branscher och med olika uppdragsgivare i varierande storlek på kundföretag. Våra uppdrags processer skiljer sig beroende på uppdragsgivare och tjänsteinnehåll, men större delen av våra kunder jobbar i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Arbetet kan därför ske på distans, hos kundföretaget eller från kontoret, vilket skapar möjligheter för dig som anställd till ett flexibelt och omväxlande arbete i en spännande och framtidslovande miljö.
Som en sann Validian kommer du att arbeta tillsammans med engagerade kollegor som är professionella, kompetenta och sätter en stolthet i att alltid förbättra kundens vardag!
Uppdrag som ofta förekommer på VALIDI:
Redovisningstjänster inom löpande bokföring, månadsbokslut, rapportering, skatter, analyser etc
Redovisningstjänster inom årsbokslut och årsredovisningar samt inkomstdeklarationer
Rådgivning och genomförande inom verksamhetsutveckling gällande arbetsprocesser, affärssystem och digitalisering
Resursförstäkrning eller bolagens ekonomiavdelning som konsult. Vi förstärker ekonomifunktioner i roller såsom redovisningsekonom, löneadministratör, controller eller ekonomichef m.m.
Vem du är och vilken kompetens du bidrar med kommer att utgöra basen för dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att arbeta i Microsoft Dynamics 365 Business Central i en operativ, stödjande eller utvecklande roll.
Intresse för affärssystem, digitalisering och verksamhetsutveckling
Förståelse för ekonomiprocesser
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, IT, system eller annan relevant inriktning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterat är arbetserfarenhet i tidigare konsultativa roller, gärna från redovisningsbyrå eller som IT-konsult/projektledare inom affärssystem.
Vi sätter stor vikt vid din personlighet:
Din service- och teamkänsla är stark, samtidigt som du är noggrann, kan lösa uppgifter på egen hand och har hög integritet vid behov.
Du är strukturerad och uppmärksammar detaljer utan att tappa helhetsperspektivet
Affären bakom siffrorna intresserar dig och du är proaktiv i att förbättra hur saker görs.
Du har ett stort intresse för att skapa effektiv, digital och korrekt redovisning för att få mer tid till analys och framåtlutade aktiviteter.
Du tycker att det är utvecklande att kastas in i nya situationer och motiveras av utmaningar såsom att överträffa förväntningar.
Du trivs helt enkelt i en miljö där initiativförmåga välkomnas och eget ansvar inte är motsatsen till samverkan.
Vill du så finns fantastiska möjligheter att utvecklas med oss! På VALIDI kommer du bli en del av ett växande företag och team i en innovativ och nytänkande miljö.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad och känner att rollen verkar vara rätt för dig, vill vi gärna hjälpa dig i att utvecklas inom yrket och påbörja denna resa tillsammans.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Vi kommer att påbörja antagningsprocessen innan sista ansökningsdagen. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser framemot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410), https://www.validi.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Validi AB Jobbnummer
9790917